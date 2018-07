Mödling, 4. V. 1923

Lieber Kandinsky,

so schreibe ich Ihnen, weil Sie schreiben, daß mein Brief Sie erschüttert habe. Das habe ich von Kandinsky erhofft, obwohl ich noch nicht den hundertsten Teil dessen gesagt habe, was die Phantasie eines Kandinsky ihm vor Augen führen muß, wenn er mein Kandinsky sein soll! Weil ich noch nicht gesagt habe, daß ich zum Beispiel, wenn ich auf der Gasse gehe und von jedem Menschen angeschaut werde, ob ich ein Jud oder ein Christ bin, weil ich da nicht jedem sagen kann, daß ich derjenige bin, den der Kandinsky und einige andere ausnehmen, während allerdings der Hitler dieser Meinung nicht ist. Wobei mir dann selbst diese Wohlmeinung nicht viel nützte, selbst wenn ich sie, wie die blinden Bettler, auf eine Tafel schreiben und auf die Brust heften wollte, daß sie jeder lesen kann. Hat ein Kandinsky das nicht zu bedenken? Hat ein Kandinsky nicht zu ahnen, was wirklich passiert ist, daß ich meinen ersten Arbeitssommer nach 5 Jahren unterbrechen mußte, den Ort verlassen, an dem ich Ruhe zur Arbeit gesucht hatte, und die Ruhe dazu nicht mehr zu finden imstande sein konnte? Weil die Deutschen keinen Juden dulden! Darf ein Kandinsky mit andern verwandter Meinung sein als mit mir? Darf er aber mit MENSCHEN, die mich aus meiner Arbeitsruhe zu stören imstande sind, auch nur einen Gedanken gemein haben?(...)

Ich frage: Warum sagt man, daß die Juden so sind, wie ihre Schieber sind?

Sagt man auch, daß die Arier so sind, wie ihre schlechtesten Elemente? Warum mißt man einen Arier nach Goethe, Schopenhauer und dergl.? Warum sagt man nicht, die Juden sind so wie Mahler, Altenberg, Schönberg und viele andere?

Jeder Jude offenbart durch seine krumme Nase nicht nur seine eigene Schuld, sondern auch die aller eben abwesenden Krummnasigen. Wenn aber hundert arische Verbrecher beisammen sind, so wird man von ihren Nasen nur die Vorliebe für Alkohol ablesen können, sie aber im übrigen für Ehrenmänner halten.

Und da tun Sie mit und „lehnen mich als Juden ab“. Habe ich mich Ihnen denn angetragen? Glauben Sie, daß jemand wie ich sich ablehnen läßt! Glauben Sie, daß einer, der seinen Wert kennt, irgend jemand das Recht zur Kritik auch nur seiner unwichtigsten Eigenschaften zugesteht? Wer sollte es auch sein, der dieses Recht hätte? Worin wäre er besser? Ja, kritisieren darf mich, hinter meinem Rücken, da ist viel Platz, jeder. Aber höre ich es, dann ist er meiner Gegenwehr auf Gnade und Ungnade ausgeliefert.