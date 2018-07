Von Kurt Klein

Als am Ende vergangener Woche bekannt wurde, daß die Daimler-Benz AG, Stuttgart, und die Volkswagenwerk AG, Wolfsburg, künftig die Auto-Union GmbH, Ingolstadt, gemeinsam betreiben werden, begannen die Kurse der deutschen Automobilgesellschaften in den Börsensälen zu klettern. Dabei sah man die Transaktion bei der etwas ins Hintertreffen geratenen Auto-Union als weniger bedeutsam an, als die Tatsache, daß künftig die beiden größten deutschen Automobilproduzenten in einer Front stehen und damit eine ausgezeichnete Ausgangsbasis besitzen werden, um gegen den vorrückenden Einfluß der beiden ganz Großen, von Ford und Opel (General Motors), operieren zu können.

In den Augen der Kapitalanleger, die in letzter Zeit nicht ohne Sorge in die Zukunft blickten, wenn sie auf ihre Daimler- und VW-Aktien sahen, werden durch die beschlossene Zusammenarbeit ein großer Teil jener Bedenken aus dem Weg geräumt, die manchem Anlageexperten bisher davon abhielten, seiner Kundschaft deutsche Automobilaktien zur langfristigen Anlage zu empfehlen. Obwohl es zur Zeit in der Bundesrepublik kaum eine Branche gibt, die besser verdient! Aber die Börse bewertet nun einmal weder die Gegenwart noch die Vergangenheit, sondern die Zukunft. Nach den Produktionsstatistiken, nach den Investitionsplanungen und wegen der gewaltigen Kapitalkraft schien sie zu einem wesentlichen Teil den beiden amerikanischen Konzernen Ford und General Motors zu gehören. Dieser zweifellos übertriebene Pessimismus beginnt zu schwinden.

Was er angerichtet hat, läßt sich an der Kursentwicklung der Daimler- und VW-Aktien ablesen. Während nämlich der Durchschnitt der deutschen Aktienkurse seit Beginn dieses Jahres um rund 4,8 Prozent gestiegen ist, gab der Daimler-Kurs um etwa 15 Prozent und der VW-Kurs um 8,4 Prozent nach. Obwohl beide Gesellschaften ausgezeichnete Abschlüsse für 1963 vorgelegt haben und obwohl heute schon feststeht, daß der VW-Abschluß für 1964 hinsichtlich des erzielten Gewinnes einen neuen Rekord aufstellen wird. Von einer allgemeinen Überbewertung der beiden Aktien kann ohnehin keine Rede sein. Der Durchschnitt der Price earning ratios einer Vielzahl deutscher Aktiengesellschaften liegt gegenwärtig bei etwa 16,6. Bei der VW-Aktie bei 9,2, bei Daimler 14,7. (Price earnings ratio: Börsenkurs geteilt durch geschätzten Gewinn je Aktie). Das Bankhaus I. D. Herstatt, Köln, hat ausgerechnet, daß 1963 in der deutschen Automobilindustrie (Daimler, VW, BMW, NSU) durchschnittlich 54 DM je Aktie über nom. 100 DM verdient worden ist. Diese Ziffer wird nur noch von der Bauindustrie übertroffen, wo Herstatt 64,90 DM je Aktie als Gewinn errechnet. Der Durchschnitt liegt bei 27,80 DM.

Noch ist nicht zu erkennen, von wem der Gedanke über die Vernunftehe Daimler–VW ausgegangen ist. Von Professor Nordhoff, Chef des Volkswagenwerks, weiß man aus nicht immer sehr glücklichen Äußerungen, daß er schon seit langem für eine Zusammenarbeit in der Automobilindustrie plädiert. Von der Börse wird die jetzige Form der Verbindung als eine der wünschenswerten Konzentrationsmöglichkeiten angesehen, und man ist glücklich, daß diese „Ehe“ trotz der so sehr unterschiedlichen Aktionärskreise möglich war. Beim Volkswagenwerk befinden sich je 20 Prozent des 600 Millionen Mark betragenden Aktienkapitals beim Bund und beim Land Niedersachsen. Die restlichen 60 Prozent verteilen sich auf etwa 1,3 Millionen Aktionäre, darunter in der Hauptsache auf sogenannte „Volksaktionäre“. Bei Daimler hält die Flick-Gruppe rund 38 Prozent des 405,9 Millionen betragenden Aktienkapitals und übt damit praktisch den beherrschenden Einfluß aus. Etwa 27 Prozent hat die Deutsche Bank direkt oder indirekt in Händen und die Quandt-Gruppe etwa 14 Prozent. Bei Daimler kann man ohne weiteres davon ausgehen, daß die Verbindung mit dem Volkswagenwerk den Beifall der Aktionärsgruppen gefunden hat. Ohne sie hätte Baurat Dipl.-Ing. Walter Hitzinger, Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz AG, seine Unterschrift schwerlich unter den Vertrag setzen können.

Auch beim Volkswagenwerk dürften zumindest die beiden Großaktionäre vorweg orientiert worden sein, und auch der gesamte Aufsichtsrat, hat inzwischen sein Placet gegeben. Daraufhin hat Bundesschatzminister Dr. Werner Dollinger die Beteiligung des Volkswagenwerkes an der Auto-Union offiziell begrüßt was ihm offensichtlich um so leichter fiel, als die Auto-Union in Bayern produziert und deshalb „das größte deutsche Unternehmen der Automobilindustrie nun auch in Bayern tätig sein wird“. Wie beruhigend.

Die Zusammenarbeit zwischen VW und Daimler wird zwischen beiden Konzernen keine Wettbewerbsprobleme aufwerfen, weil solche bisher kaum bestanden haben. Mit einer kleinen Ausnhme, nämlich mit den Wagen der Auto-Union. Aber das VW-Werk wird die Zweitakter kaum als „störend“ empfunden haben. Der DKW-Absatz ist im ersten Halbjahr 1964 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um rund 40 Prozent zurückgegangen. Der DKW-Marktanteil bei Personenwagen hat sich von knapp 5 auf etwa 3 Prozent vermindert. Wenn jetzt VW rund die Hälfte der Geschäftsanteile (insgesamt etwa nom. 80 Millionen Mark) an der Auto-Union übernimmt, dann steigt es nicht gerade in eine florierende Gesellschaft ein. Noch ist übrigens nicht bekannt, was der neue Geschäftsanteil tatsächlich gekostet hat.