„Deine Zeit ist um“ (USA; Verleih: Columbia-Bavaria): Diesseits und jenseits der Pyrenäen, 20 Jahre nach dem spanischen Bürgerkrieg (1936 bis 1939), in dem über eine Million Menschen, vor allem Zivilisten, umgekommen sind: Die Feinde von einst, der Polizeichef Vinola im spanischen St. Martin, und Manuel Artiguez, der frühere Widerstandskämpfer und jetzige emigrierte Spanier, im südfranzösischen Pau, sie sind immer noch erbitterte Feinde. Sie sind zwar durch eine Staatsgrenze getrennt, aber dennoch in gierigem Haß aneinandergekettet. Vinola wittert Morgenluft, als Manuels Mutter, die in St. Martin zurückgeblieben ist, in der Agonie liegt: Der Sohn wird doch wohl zur Sterbenden kommen, und dann wird er, Vinola, ihn schnappen, tot oder lebendig. Obwohl ein spanischer Priester seinen Gewissenskonflikt überwindet, nicht dem Staat willfährig ist, sondern den Emigranten warnt, nicht in die Falle zu tapsen, geht Manuel nach St. Martin. Das bißchen verschlagene Heimlichkeit hilft nichts, er wird gleich entdeckt und nach einem Feuergefecht im Western-Stil von Dutzenden von Kugeln niedergestreckt. Der Film, nach dem Roman „Komm nicht nach Pamplona“ von Emeric Pressburger (die deutsche Ausgabe erscheint bei Wolfgang Krüger), ist ein seltsames Dokument der Grobschlächtigkeit. Während in vielen anderen europäischen Filmen (und nicht nur in ihnen) versucht wird, Vergangenheit zu bewältigen, das heißt zu inneren Konflikten von damals, die das Gedächtnis quälend nicht losläßt, eine erträgliche moralische Position zu gewinnen, um mit ihnen gerade noch leben zu können oder um, wenn es hochkommt, eine neue Lebensnaivität zu erringen (zum Beispiel in „Hiroshima, mon amour“, dem französischen und überzeugenden, und in „Allerseelen“, dem polnischen und nicht überzeugenden, aber doch gut ansetzenden Film), bleibt „Deine Zeit ist um“ meilenweit zurück. Sein Stil ist vorgestrig-pathetisch, bis hinein in die Musik von Maurice Jarré, das Kapital seiner mehr oder minder robusten Spannungen wird vergeudet, und dem Sieg der Brutalität läßt sich nichts abgewinnen. Nicht einmal Zynismus, geschweige denn Parodie, wird bemüht, um Distanz zu schaffen. In diesem Film Fred Zinnemanns („Zwölf Uhr mittags“, „Verdammt in alle Ewigkeit“) gibt es gleichwohl wenigstens eine Szene, die gut entworfen ist und die, hätte sie ein Shakespeare in Atem gehalten, ins Große gewachsen wäre: Der Polizeichef Vinola geht in die Kirche, tritt mit ein paar brennenden Kerzen vor das Standbild der Mutter Gottes, selber ganz großflächiges, brutales, zerklüftetes Gaunergesicht (Anthony Quinn), und bittet sie darum, daß sein Rachedurst gestillt werden möge. Diese mehr ahnungslose als dreiste, aber groteske Perversion der christlichen Nächstenliebe vor dem Antlitz Mariae ist ein verblüffender dramatischer Moment. Aber die Szene verpufft im Nu, die Provinzialität gewinnt die Oberhand und hält den Film eisern umklammert bis zum Schluß.

R. D.

„Die blaue Eskadron“ (USA; Verleih: Warner): Die Rechtsradikalen hierzulande können jubeln, sie haben wieder einmal Schützenhilfe aus Hollywood bekommen. Ein Fort in Arizona wird von einem forschen Westpoint-Absolventen auf Vordermann gebracht, und dann geht es in Cinemascope und Farbe gegen die stinkenden Indianer. Das Motto: „Ihr seid keine Soldaten, sondern Schweine, und Schweine gehören nicht in die Armee, aber ich werde euch die Hammelbeine langziehen und Soldaten aus euch machen.“ Und vor zwei dekorativ von Ameisen zernagten Apachen-Opfern: „Seht sie euch gut an, dann habt ihr weniger Skrupel, wenn ihr sie abknallt.“ Die Indianer geben den Kampf auf und unterwerfen sich. Der Westpoint-Junge bekommt die Tapferkeitsmedaille dafür. Das alles ist aber noch nicht das schlimmste. Denn Raoul Walsh läßt am Ende, um die Kurve zu kriegen, die Waffen schweigen und in Rührseligkeit, enden, was brutal begann. Die Indianer, die sich ergeben haben, werden von der Regierung betrogen. Also gibt der blonde Held seine Medaille zurück, bis der gefangene Häuptling aus seinem Exil in Florida entlassen wird und sein versprochenes Reservat in Arizona bekommt. Grund: Man hat auch seinen rothaarigen Kundschafter eingesperrt. Das darf natürlich nicht sein, denn als tapfere Soldaten in niederen Dienstgraden sind auch Indianer gern gelitten. Die Soldaten lehren die Zivilisten in Washington, was richtige Politik ist, und so kann das Sternchen an den blauen Rock zurück. Der Zynismus, mit dem hier eine historische Schuld in ihr Gegenteil verlogen wird, ist nun keineswegs bloß restaurativ, hier wird zur politischen Nutzanwendung geraten. Die kaum verschlüsselte Botschaft von der Herrenrasse und den Untermenschen (auch der liebe Indianer-Sergeant ist selbstverständlich als lallender Trottel dargestellt), vom schönen Kampf für ein herrliches Amerika, es ist zu fürchten, daß sie nicht nur dort, sondern auch bei uns manch offenes Ohr findet. U.N.