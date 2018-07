Inhalt Seite 1 — Hart am Thema vorbei Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Wendt

In der vergangenen Woche hielt die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, in der sich Aktionäre, Banken und Unternehmen zusammengefundenhaben, ihren 3. Deutschen Wertpapiertag in Frankfurt ab. Als ihr Präsident, Dr. Johannes Semler, die Veranstaltung mit dem Hinweis eröffnete, daß die beiden vorangegangenen Wertpapiertage stets mit „besonderen“ Umständen verknüpft waren, glaubte wohl die Mehrheit der versammelten Teilnehmer, eine Auseinandersetzung darüber zu erleben, wie sich die Schutzvereinigung zu den verschiedenen in letzter Zeit aufgetauchten Plänen zur Bildung von Vermögen in der Hand der Bevölkerung stellt. Tatsächlich klang dieses Thema auch mehrfach an, aber zum Mittelpunkt der Veranstaltung wurde es – wie viele es erwartet hatten – nicht.

Das dürfte mehrere Gründe haben. Als nun vor einigen Monaten den 3. Wertpapiertag plante, gab es noch keinen Leber-Plan und auch keine Pläne, wie diesem der Wind aus den Segeln zu nehmen ist. Danach reichte die Zeit für eine einheitliche Meinungsbildung nicht mehr aus, was insofern verständlich ist, als die Verwirrung, die der Leber-Plan auf der „Gegenseite“ angerichtet hat, noch anhält und die Untersuchungen über seine Folgen vorerst noch zu durchaus unterschiedlichen Ergebnissen kommen.

Eines ist allerdings sicher – und daran ließ Dr. Semler keinen Zweifel: Die Deutsche Schutzvereinigung ist für die breiteste Streuung des Wertpapierbesitzes und Beteiligung der Bevölkerung am Ertrag und Vermögen des Produktionsapparates, doch nur durch Erwerb der Papiere aus ersparten Eigenmitteln. „Es besteht eben ein wesentlicher Unterschied zwischen ‚sich beteiligen‘ und beteiligt zu werden‘,“ meinte Dr. Semler in seinem Referat. Damit hat er den Leber-Plan, der ja in letzter Konsequenz ein Zwangssparen vorsieht, praktisch abgelehnt.

Die Deutsche Schutzvereinigung sieht den konservativen Weg zur Vermögensbildung als den richtigen an; sie nimmt dabei in Kauf, daß dieser Weg lang ist („Der Prozeß der Vermögensbildung breiter Bevölkerungsschichten ist eine Aufgabe, die einer ganzen Generation gestellt ist!“). Gefordert wird eine Politik, die mehr als bisher die Voraussetzungen für ein solches Ziel schafft. Darunter versteht, die Schutzvereinigung allerdings etwas anderes, als etwa neue Sparförderungsgesetze oder ähnliches: „Hierzu gehört, der privaten Wirtschaft alle Wachstumsmöglichkeiten durch eine sinnvolle Wirtschaftspolitik zu eröffnen, das reichlich überwuchernde administrative Unkraut zu beseitigen, vor allem aber auf eine zu starke Besteuerung der Unternehmen zu verzichten. Das Ausmaß der Steuerbelastung, die man glaubt den Unternehmen, nicht zuletzt unter sozialen Gesichtspunkten, aufbürden zu dürfen, sollte gerade im Interesse der pfleglichen Behandlung der Vermögensbildung in der Hand der schwächeren Vermögensschichten sinnvoll korrigiert werden.“

Offenbar geht man hier von der Auffassung aus: Wer die Unternehmen stark macht, begünstigt die Aktionäre und macht die Aktien attraktiver. Das allerdings setzt ein so hohes Maß zu Einsicht und Verzicht auf politische Wahlschlager voraus, das nur in Ausnahmefällen anzutreffen sein wird. Das weiß die Schutzvereinigung auch, denn Dr. Semler ließ keinen Zweifel daran: „Erst wenn beim einzelnen die Scheu vor dem Wertpapier und der Börse überwunden ist, wenn er die Bedeutung des Wertpapiers als Existenzsicherung für sich und seine Familie erkannt hat, dürfen wir eine entsprechende öffentliche Resonanz für die von der Politik zu verlangenden Maßnahmen erwarten!“

Eine dornenvolle Aufgabe, wie man zugeben muß, um so mehr, als das Wissen um die Bedeutung des Wertpapiersparens oder um seine praktische Anwendung selbst dort noch nicht zum Allgemeingut geworden ist, wo die politischen Weichen gestellt werden. Dazu lieferte Hermann J. Abs, Sprecher der Deutschen Bank, während seiner auf der gleichen Veranstaltung gehaltenen Rede einen amüsanten, aber sehr nachdenklich stimmenden Beitrag: