Die ZEIT hat vor kurzem einen Vortrag des Jenaer Kunsthumanisten Möbius abgedruckt. In welcher Absicht? Um die Bundesrepublikaner zu belehren, daß der übliche Vorwurf, sozialistischer und nationalsozialistischer Realismus seien auf die gleiche Weise verkehrt, allzu leichtfertig ist? Um zu demonstrieren, wie verschieden diese Kunst unter den Aspekten des gesellschaftlichen „Leitbildes“ und der Menschenwürde denn doch beurteilt werden kann? Sollten die Unbeweglichen bewegt werden durch einen Wink von Osten: seht her, Feinde der Moderne, was ihr euch wünscht, das machen wir längst?

Erwartete man Widerspruch derart, daß wir auf der Ebene von Propagandakitsch und Dilettantismus nicht mit dem Osten verhandeln, daß „die Frage nach dem Thema nur eines der gröbsten Mittel zur Bestimmung des Kunstwerks“ sei (Peter H. Bumm)?

Oder wollte die ZEIT Platscheks herausfordernde Nay-Kritik durch eine weitere Herausforderung vervollständigen? Dann wäre es geschickter gewesen, wenn die Anklage Platscheks zugleich als Antwort auf Möbius, also danach abgedruckt worden wäre.

Diese Vorstellung hat etwas Verführerisches, denn Platschek behauptete bekanntlich, Nays Bilder enthielten nicht genügend Wirklichkeit, Nays Anhänger huldigten einer „rückgerichteten Utopie“.

Platscheks Kompetenz als Kritiker ist daraufhin von dem Direktor der Hamburger Kunsthalle angezweifelt worden. Hentzen schrieb in der Welt, wer selbst nicht besonders male, solle lieber den Mund halten oder sich bescheidener äußern. Wieso das? Persönliche Motive wie Neid des Zu-kurz-Gekommenen lassen sich natürlich immer leicht unterstellen; aber prädestiniert denn mäßige Malerei zu blindwütiger Kritik? Was würde Hentzen einwenden, wenn Platschek das Malen aufgäbe oder öffentlich erklärte, seine Malerei sei unerheblich?

Als Beleg für Nays mutmaßliche „Weltgeltung“ (wer verteilt eigentlich solche marktschreierischen Prädikate?) zählt Hentzen auf, wo überall Nay vertreten war und ist. Man möchte anmerken, auch Maler wie Ary Scheffer hätten einstmals „Weltgeltung“ besessen. Hentzen, obwohl von Nays Bedeutung persönlich überzeugt, gesteht ein, er, „alle können irren“. Er vertraut zuversichtlich auf die Entscheidung der „Zeit“. Der „Zeit“? Gewiß, über die gegenwärtigen Leistungen wird man sine ira et studio befinden, sobald der heilsame Abstand es ermöglicht und sofern wir historisch interessiert sind. Jedoch der Kritiker ist nicht der Historiker seiner selbst. Wer Gründe hat, darf mitentscheiden, und aus Entscheidungen wird die „Zeit“ gemischt. Je entschiedener die Kritik, desto größer das Risiko des Irrtums – das ist so selbstverständlich, daß man sich wundert, darauf hingewiesen zu werden.

Hentzen beruft sich auf vergleichendes Sehen, Erfahrung und persönliches Engagement. Zur Bewertung der Bilder Nays trägt er jedoch nur zwei Kriterien bei, die denen Platscheks im übrigen nicht entgegenstehen: Unverwechselbarkeit (bei Platschek etwas böse Nay-Effekt genannt) und Folgerichtigkeit der Entwicklung. Mit letzterem ist zwar gesagt, daß Nay nicht auf die Gunst der Stunde aus war, daß er sich selbst treu geblieben ist, nicht aber, daß diese Entwicklung bis heute kraftvoll und überzeugend verlaufen ist.