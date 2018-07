Funk

Sonnabend, 24. Oktober, das Hörspiel:

Wenn sich durch Ausfall von zwei Motoren eines viermotorigen Verkehrsflugzeuges die Katastrophe ankündigt, breitet sich vermutlich unter den Passagieren kreatürliche Angst aus. Rino Sanders fugiert in seinem neuen Hörspiel „Keine Ankunft in Athen“ durch gegeneinandergesetzte Stimmen, gelangt aber nicht zu atmosphärischer Ballung. Daran ist nur zum Teil die Überlänge schuld.

Einzelne gute lyrische Passagen tragen das Ganze nicht; sie werden einer jungen Frau, die durch ihre Hochzeitsreise erregt ist, in den Mund gelegt, verraten aber zu pointiert ihre Herkunft aus dem Reservoir eines reinen Lyrikers. Arabesken einer alten Dame (Annemarie Schradiek), die nur auf Bewältigung ihrer Erinnerungen bedacht ist, kreuzen sich mit Reden eines in religiöse Indifferenz ausweichenden Reverenden (Willy Maertens), der die Whiskyflasche herumreicht. Besonders gedanklich überlastet ist die Hauptfigur, der junge Ehemann (Karl Michael Vogler); er gewinnt Umriß, solange er sich Zynismen erlaubt, während der Flug noch gefahrlos verläuft. Aber die Person verwischt sich, als sie sich in Vokabeln eines gebrochenen Weltverständnisses flüchtet. Auch die als Automat gezeichnete Hostess (Inken Sommer) erreicht nicht ihren Wahrscheinlichkeitsgrad in der Reaktion auf die Todesgefahr.

Genügend Profil hat nur der pensionierte Colonel (Josef Dahmen), der bei sich steigernder Gefahr hinter seiner Verschrobenheit charakterliche Substanz sichtbar werden läßt. Hier allein gelang es dem Autor, seine Absicht glaubhaft zu machen.

Der Regisseur Hans Rosenhauer beherrschte virtuos die technische Apparatur, ließ die Pausen „sprechen“ und holte soviel Plastizität wie möglich aus den Dialogen heraus. Trotzdem konnte er nicht verhindern, daß die beabsichtigte Aussage des Hörspiels verschenkt wurde. W. A. K.