Wenn ein Objekt auf dem Photo die Sicht versperrt, brauchen Sie es nur von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten, um hinter den Gegenstand zu schauen“, erklärt Emmet M. Leith, der zusammen mit Juris Upatnieks an der Universität Michigan eine neue Art dreidimensionaler Photographie erfunden hat.

Die in vieler Hinsicht erstaunlichen Bilder werden ohne optische Linsen aufgenommen. Allerdings braucht man sowohl zur Ausleuchtung des Objekts als auch später zur Betrachtung des Photos „kohärentes“ Licht, das von einem Laser geliefert wird.

Bei der Aufnahme wird der Laser-Lichtstrahl zunächst durch einen Diffusionsfilter geleitet und dann teilweise direkt von einem Spiegel und zum Teil von dem zu photographierenden Objekt auf den lichtempfindlichen Film zurückgeworfen. Der gespiegelte Lichtstrahl überlagert den vom Objekt reflektierten, so daß entsprechend der jeweiligen Phasendifferenz beider Strahlen auf dem Film helle und dunkle Bildpunkte erscheinen. Das Resultat dieser Prozedur ist ein graues Stück Film, auf dem man nichts Auffälliges erkennen kann.

Blickt man jedoch durch diesen Film auf eine Laser-Lichtquelle, dann erscheint plötzlich das dreidimensionale Bild, und zwar so, als betrachte man es durch ein Fenster. Dadurch, daß der Betrachter von verschiedenen Richtungen her durch den Film schaut, sieht er auch die aufgenommenen Gegenstände unter eben diesen verschiedenen Blickwinkeln.

Statt eines solchen höchst realistisch anmutenden dreidimensionalen Bildes kann man auch eine Reihe von verschiedenen zweidimensionalen Aufnahmen auf eine einzige Photoplatte bannen. In diesem Falle erscheint dann jedesmal ein neues Bild, wenn man den Blickwinkel verändert.

Ein überraschender Nebeneffekt: Man kann den Film getrost in kleine Stücke schneiden, dennoch wird jedes einzelne Teilstück das vollständige dreidimensionale Bild beziehungsweise den ganzen Satz zweidimensionaler Aufnahmen liefern, just wie der große Film. Nur wenn die abgeschnittenen Stücke gar zu klein sind, werden einige Feinheiten im Bild unklar.

Die von Leith und Upatnieks im November-Heft des Journal of the Optical Society of America beschriebene Kamera ist allerdings für Photoamateure ungeeignet. Sie ist sehr kompliziert, und weil als Lichtquelle ein Laser benutzt werden muß, lassen sich vorerst nur kleine, auf dem Experimentiertisch aufgebaute Szenerien aufnehmen. –ow