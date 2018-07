Eine von unseren Altvordern stammende Wendung droht schlapp und kraftlos zu werden: „Die Hosen anhaben“ – das wäre dann nicht mehr Prädikat heftiger (und selten kluger) Frauen, sondern eine Phrase, leer geworden wie ein Schwiegermutterwitz. Denn es scheint, als zögen nun immer mehr Frauen Hosen an (ohne „die Hosen“ anzuhaben). Gleichviel – was sagen die Damen zu den Hosen, die man ihnen so leidenschaftlich empfiehlt?

„Klar“, sprudelte die sehr junge Hausfrau hervor und meinte: ja, natürlich, sofort, und dies, auch wenn sie viel voluminöser wäre als jetzt. „Ich bin fürs Praktische“, sagte sie, ohne dabei einen Gedanken an das Modeempfinden ihres fast ebenso jungen Ehemannes zu verschwenden. Erst auf die Frage antwortete sie: „Dem ist das egal; bloß Schlafanzughosen dürfen nicht ins Haus.“

Das sogenannte „Praktische“ geisterte durch alle Antworten, auf verschiedene Weise und meist konventionell und ein bißchen unüberlegt.

Die Graphikerin Renata, sehr für Hosen, korrigierte das sogleich. Daß Hosen allgemein bequemer seien als Röcke, bestreitet sie, und darum würde sie sich nie mit dem Diktat abfinden, auch am Arbeitsplatz eine lange Hose zu tragen: „Die strammt“, sagt sie. „Denn wenn sie gut sitzt, sitzt man schlecht in ihr – im Gegensatz zu euch Männern; ihr habt, auch wenn die Hose chic sitzt, immer ’n bißchen Zwischenraum dazwischen, während wir darauf bestehen, wenn schon, dann in ein Etui zu schlüpfen.“ Und abends, statt Cocktailkleid zum Beispiel? Unter Vorbehalten; dann müssen feine, duftige Stoffe her und ein großzügiger Schnitt, eben: „ganz weiblich“. Denn die Keilhosen aus Lastex, die jetzt im Schwange sind, findet sie schrecklich.

Eine Modeberaterin mit großem Kundenkreis, gewohnt stets über „das der Zeit Gemäße“ nachzudenken, kommt zu ähnlichen, aber anders begründeten Schlüssen. Für den bisher üblichen männlichen Schnitt der meisten Damenhosen fehle es im Grunde immer noch am entsprechenden Stoff. Der weibliche Körperbau verlange dehnbare, elastische Stoffe, die leicht sind; Lastexhosen seien im Zimmer zu warm. Vielleicht, meint sie, sei das allmählich vordringende Gewebe aus Stretchfasern eine Lösung. Doch wie es sich damit auch verhalte: Sie ist dafür, die Damen auch abends in kostbare Hosen zu stecken, wenn die sich durchsetzen und modischer Ausdruck der Zeit würden.

Die Schneiderin Jo, die, seit sie verheiratet und Mutter zweier Kinder ist, nur noch für die Familie und ein paar Freunde entwirft und näht, holte für ihr Nein gar nicht so weit aus. Für sie sind Hosen der Arbeitsanzug beim Saubermachen, beim Heizen, beim Kochen. Sobald ihr Mann – oder: ein Mann überhaupt – zu erwarten ist, greift sie stracks zum Rock. Sie sagt mit unübertrefflichem Charme: „Warum sollte ich das, was am hübschesten ist, verhüllen? Mein Knie ist...“ – wirklich, sie sagte – „mein Kapital.“

Lilo, die Empfangsdame, gewohnt, den Besuchern ihrer Firma ein lächelndes Gesicht und gar kein Bein zu zeigen, zweifelt an den Vorzügen des propagierten neuen Kleidungsstückes. Sie sagt ja, sofern es Haus, Sport, Auto betrifft – „und dann am liebsten dreiviertellange Hosen“ –, sie sagt nein, wenn es kostbarer zugehen soll. Ein langer Satinrock sei immer eleganter – und bequemer! – als eine lange Satinhose. Ob man da nun Crêpe nehme oder Chiffon, das bleibe sich gleich. Eine Ausnahme erlaubt sie sich: enge Hosen aus Brokat, denn: „Was flattert, flattert als Rock viel hübscher. Und reizvoller. Und dann“, so fuhr sie fort, „ist das ja wohl auch eine Finanzfrage.“ Und eine Frage der Vorstellungskraft.