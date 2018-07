Der Expressionismus ist noch immer en vogue; Erstes und Zweites Programm spielen Hasenclever und Kaiser; die Dramaturgen haben Gelegenheit, das Personal ihrer Proseminar-Referate in Fleisch und Blut auf die Bühne zu zaubern. Diesmal war Sternheim an der Reihe, man zeigte 1913, ein renommiertes, aber ein schwaches Stück. Christian Maske, der Snob, ist zum Großunternehmer geworden, wird Exzellenz genannt und hat Kinder, deren Eichendorff- und Schumann-Innigkeit, deren Kleidernarretei und Skrupellosigkeit in germanistischen Seminaren gern mit dem Plüschsinn des Großvaters (Theobald ist gemeint, der Riese der „Hose“) verglichen wird – wobei sich dann, ganz wie von selbst, ein aparter Bezug zu den Buddenbrooks herstellen läßt: Johann und Theobald, der Konsul und der Snob, Antonie und Ottilie, die sentimentalischen Mädchen, schließlich die Cant-ianer, Christian mit kurzen Nerven und Philipp Ernst mit dem englischen Schneider.

Im übrigen gebührt es sich, im Zusammenhang mit diesem vor dem Ersten Weltkrieg vollendeten Stück das Wort „prophetisch“ zu verwenden und auf die Stelle zu deuten, in der Christian Maske im Gespräch mit der geschäftstüchtig-zynischen Tochter die Umwertung aller Werte voraussagt, einen Konsumenten-Streik geradezu, der ein Gebot der Sittlichkeit wäre, wenn die Kapitalisten weiterhin über dem Profitdenken die Materialverbesserung vergäßen. „Nach uns Zusammenbruch! Wir sind reif“, ruft Maske und verweist auf die Kräfte von morgen, deutet auf den nationalistischen Sekretär Wilhelm Krey, einen völkischen Schwächling, den am Ende, als er sich in einem dekadenten Pyjama verfängt und über der Schumann-Sängerin seine bündischen Ideale vergißt, der Zorn des treuen Gefolgsmanns vernichtet, ... jenes Mannes, der den Namen des Dichters trägt, dem Sternheim dieses Stück gewidmet hat: Stadler heißt er, und es steht zu befürchten, daß seine Phrasen ernst zu nehmen sind.

„Da auf deinen Ruf alles zusammenläuft, das Entgegengesetzte einig ist, bist du Führer. Bist es durch deine deutsche Idee, die zum erstenmal alles zusammenreißt, was in diesen Zeitläuften deutschen Boden bewohnt und sich bekennt zum Kampf gegen internationale Geldwirtschaft“: Das, in der Tat, ist wahre Prophetie, das ist Hitler, zehn Jahre vorher, das ist die Sprache des Führers – und die Sprache eines jener Juden, denen es später nichts half, daß sie deutscher als die Deutschesten waren...

Lietzau führte zügig Regie, es wurde munter ergänzt und gestrichen. Die Mondnacht-Szene, Keimzelle des Dramas, wird man so bald nicht vergessen. Ottilie sang, vom Pastor ernst und notentreu begleitet, mit der Grazie eines Kindes, das Eichendorff liebt und Weininger liest, Philipp Ernst („schade um meinen neuen Frack“) langweilte sich, die zynische Schwester, in protestantische Skandalaffären verwickelt, zeigte den Busen, Maske selbst entfaltete das Siegestelegramm: das alles wie ein sehr langsamer Tanz, jede Bewegung berechnet, jeder Augenaufschlag, jedes Umkrallen der Flasche aufeinander bezogen. Diener gingen umher, es klirrte der Jett, die Requisiten, Fliesenschatten, Lüsterteilchen, Sessellehnen, taten das Ihre. Momos