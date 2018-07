Dies ist der vollständige Text des Interviews, das Sartre am vergangenen Donnerstag der schwedischen Presse gab; unserer deutschen Übersetzung liegt eine von Sartre durchgesehene französische Fassung zugrunde:

Ich bedaure lebhaft, daß die Affäre den Anschein eines Skandals angenommen hat: Ein Preis wird vergeben, und ich lehne ihn ab. Es liegt lediglich daran, daß ich nicht früh genug erfuhr, was sich da anbahnte. Als ich im Figaro litteraire vom 15. Oktober sah, daß die Wahl der Schwedischen Akademie auf mich fallen könnte, aber noch nicht gefallen war, meinte ich, daß ich durch einen Brief an die Akademie, den ich am Tag darauf abschickte, die Sache klarstellen könnte und man weiter kein Wort darüber verlieren würde.

Ich wußte zu dieser Zeit noch nicht, daß der Nobelpreis vergeben wird, ohne daß man die Meinung des Kandidaten einholt, und ich glaubte, es wäre noch Zeit, meine Wahl zu verhindern. Aber ich habe Verständnis dafür, daß die Schwedische Akademie von einer einmal getroffenen Wahl nicht wieder Abstand nehmen kann.

Die Gründe, aus denen ich den Preis ablehne, betreffen weder die Schwedische Akademie noch den Nobelpreis selbst, wie ich es auch in meinem Brief an die Akademie erläutert habe. Ich habe zwei Arten von Gründen geltend gemacht: persönliche und sachliche.

Die persönlichen Gründe sind folgende: Meine Ablehnung ist keine Stegreifentscheidung, offizielle Ehrungen habe ich immer abgelehnt. Als man nach dem Krieg, 1945, meine Aufnahme in die Ehrenlegion vorschlug, habe ich verzichtet, obwohl ich Freunde in der Regierung hatte. Ebenso habe ich nie gewünscht, in das College de France einzutreten, wie einige meiner Freunde vorgeschlagen hatten.

Diese Haltung beruht auf meiner Vorstellung von der Arbeit eines Schriftstellers. Ein Autor, der politisch, gesellschaftlich und literarisch Stellung bezieht, sollte nur mit seinen eigenen Mitteln handeln, das heißt mit dem geschriebenen Wort. Alle Ehrungen, die er annimmt, setzen seine Leser einem Druck aus, den ich nicht für wünschenswert halte. Es ist nicht das gleiche, ob ich mit „Jean-Paul Sartre“ unterschreibe oder mit „Jean-Paul Sartre, Nobelpreisträger“.

Der Schriftsteller, der eine Auszeichnung annimmt, verpflichtet auch das Gremium oder die Institution, die ihn geehrt hat: Meine Sympathien für die venezolanische Widerstandsbewegung engagieren nur mich, während der Nobelpreisträger Jean-Paul Sartre, der für den Widerstand in Venezuela Partei ergreift, den ganzen Nobelpreis als Institution mit hineinzieht.