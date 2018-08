Von Dietrich Strothmann

Letzte Woche hat die Bundesrepublik ein Stück jener abschreckenden Fernseh-Demokratie erlebt, vor der Klaus von Bismarck, der Intendant des Westdeutschen Rundfunks, unlängst erst gewarnt hatte. Das war, als der Bundeskanzler zwei Tage vor den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen eine Pressekonferenz im Fernsehen übertragen ließ und die SPD gegen derlei "kostenlose Propaganda" protestierte. Damals entgegnete Bismarck, wenn sich die Auffassung der SPD durchsetze, dann sei angesichts der bevorstehenden Wahlen in Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Hessen die politische Fernseh-Berichterstattung auf Wochen hinaus behindert.

Vorige Woche wurde die Auffassung der SPD durchgesetzt – allerdings von der CDU. Opfer des Feldzuges, dessen Strategie der CDU-Fraktionsgeschäftsführer Rasner bestimmte, war der Führer der parlamentarischen Opposition, Fritz Erler. An einer Erler-Sendung, die – als Pendant zu einem vorangegangenen Erhard-Interview – am vergangenen Freitag über den Bildschirm laufen sollte, entzündete sich ein Streit, der tagelang an den Grundfesten der deutschen Funk- und Fernseh-Ordnung rüttelte. Die Sendung mußte um drei Tage verschoben werden, um die Einheit der "Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands" (ARD) zu retten.

Bundeskanzler Erhard hatte seine Chance verpaßt, dem deutschen Volk in seinem Jahrestags-Interview mehr als Gemeinplätze vorzutragen. Als die Erler-Sendung angekündigt wurde, erboste er sich: Das geplante Televisions-Gespräch mit dem Oppositionsführer sei ein "politischer Skandal". Rainer Barzel, Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU, polterte: "Für mich ist es ein unerträglicher Fernseh-Sozialismus, der in Hamburg praktiziert wird." Bundespressechef von Hase verkündete, auch nach der Verlegung der Erler-Sendung sei das "Grundproblem" noch nicht gelöst, und der CDU-Parteisprecher Rathke drohte an, die Frage der Sendezeiten müsse grundsätzlich für das ganze Bundesgebiet gelöst werden. Aus dem Interview mit Erler wurde ein "Fall".

Dabei hatte alles ganz harmlos begonnen. Thilo Koch hatte am 9. Oktober ein Interview mit dem Bundeskanzler in dessen Arbeitszimmer. Erhard waren zuvor die Fragen bekanntgegeben worden, die Koch, einige Politiker und Journalisten an den Regierungschef über sein erstes Amtsjahr im Palais Schaumburg stellen wollten. Indessen war Erhard nicht gewillt, Anfragen der Politiker Weyer, Zinn und Heinemann zu beantworten. Sie mußten gestrichen werden. Nach der Aufnahme, so sagt Thilo Koch, habe er dem Kanzler im Beisein des Ministerialdirektors Hohmann und des Staatssekretärs von Hase die Möglichkeit angedeutet, daß eine ähnliche Sendung mit der Opposition folgen werde. Grund: In der Sendung hätten die kritischen Aspekte gefehlt. Hase soll dazu geäußert haben: In Ordnung, warum denn nicht...

Dann aber, am 16. Oktober, als das Erler-Interview vom NDR angekündigt wurde, zu Beginn der Sendung "Ein Jahr Erhard", hieß es in Bonn plötzlich, davon habe der Kanzler nichts gewußt, eine Zustimmung habe auch der Pressechef niemals erteilt.

Es verging danach kein Tag, an dem nicht zwischen dem Büro des Hamburger Intendanten Schröder und den Wortführern der Bonner Koalitionsparteien Telegramme gewechselt wurden. Entweder, so verlangten Dufhues, Barzel und Rasner, müsse eine Sendung über die CDU-Fraktion vorher oder zum gleichen Zeitpunkt stattfinden, oder Barzel müsse an dem Erler-Interview beteiligt werden, oder aber – inzwischen hatte sich auch Mende gemeldet – alle drei Bundestagsparteien müßten in einer Sendung zu Wort kommen. Sie argumentierten, das Pendant zur Regierung sei nicht die Opposition, sondern das gesamte Parlament. Intendant Schröder jedoch erwiderte, daß es sich bei dem Erhard-Gespräch um eine "redaktionell gestaltete" Sendung gehandelt habe, nicht aber um eine Produktion, die unter das Abkommen der ARD mit den Parteien fällt.