Gerard Eyre Noel: Harold Wilson. Droste Verlag, Düsseldorf. 238 Seiten. 9,80 DM.

Der Verfasser des Buches war früher Rechtsanwalt und leitet jetzt einen Verlag in Großbritannien. Er hat die Lebensgeschichte des neuen Premierministers sorgfältig studiert, er hat dabei auch viele Menschen befragt, die mit Wilson zusammengearbeitet oder ihn bekämpft haben, die ihn aber auf jeden Fall aus unmittelbarer Nähe kennen; auch Zeitungsberichte und Parlamentsreden hat er dann zur Unterstützung seines Berichtes herangezogen und schließlich das Manuskript Wilson vorgelegt, um zum mindesten grobe Irrtümer zu vermeiden. So ist ein Bericht zustande gekommen, zu dem man das Vertrauen haben darf, daß er im wesentlichen stimmt. Freilich muß man einrechnen, daß Noel eine beträchtliche Zuneigung zu Wilson empfindet. Doch ist sie nicht kritiklos. Noel ist ein souveräner Mann, und im übrigen kann man ein solches Buch, wenn es gut sein soll, wohl nicht schreiben ohne ein bestimmtes persönliches Verhältnis zu dem Dargestellten.

Ein großer Teil des Buches beschäftigt sich mit der Jugend und den ersten Mannesjahren Wilsons, die dem zeitgenössischen Beobachter am wenigsten bekannt sind. Um so dankbarer ist er dafür, daß ihm diese Zeit jetzt hier deutlicher gemacht wird. Es ist nicht unwichtig zu wissen, daß Wilson sich in der Schule zunächst scheu und bescheiden zurückhielt, aber große Beliebtheit genoß, weil er nicht nur sehr begabt war, sondern auch den Mitschülern bei den Hausaufgaben half; daß er eine Zeitlang als Stubenhocker galt, aber bald den Pfadfindern beitrat und dann nicht nur Scharfsinn, sondern auch die Fähigkeit zu schnellen Entscheidungen bewies.

Aus seiner Oxforder Zeit bleiben dem Leser weniger seine wissenschaftlichen Leistungen als einige Erscheinungen im Gedächtnis, die für den künftigen Politiker von großer Bedeutung wurden: Er studierte genau die soziale Entwicklung seiner Umwelt und untersuchte beispielsweise, warum es auch in wohlhabenden Gegenden so viel Arbeitslose gab. Der Kampf gegen die Armut und für eine gesicherte Lebenshaltung der Arbeiter wurden zum Inhalt seines Lebens.

Aber, und das ist die zweite bedeutsame Erscheinung in Wilsons Studentenjahren, er sprach über die Arbeitslosen, über Elend und Wohlstand nicht nur mit seinen Studienfreunden oder seinen akademischen Lehrern, sondern auch in den Versammlungen der Kongregationalisten, die er regelmäßig besuchte. (Die Kongregationalisten stellen eine Sonderform des Protestantismus dar, mit dem Streben nach einem besonders nachhaltigen religiösen Erlebnis.)

Zwischen Studien, Kirchgängen und Gebeten fand er noch immer Zeit für den Sport. Hat er seine Frau auf den Versammlungen der Kongregationalisten oder auf dem Tennisplatz kennengelernt? Er traf sie an beiden Orten.

Wilsons Tätigkeit als Abgeordneter und Parteiführer ist in diesen Wochen so oft geschildert worden, daß hier darauf verzichtet werden kann, sie nach dem Buche zu zeichnen. Doch sei hervorgehoben, daß ungefähr ein Drittel des Buches aus wörtlichen Zitaten besteht, die Reden und Artikeln Wilsons entnommen sind. Sie vervollständigen die Lebensbeschreibung Wilsons. Keine der mitgeteilten Äußerungen bleibt dem Leser so gut im Gedächtnis wie die vom 17. Juni 1963, als Wilson zum Fall Profumo sprach und dabei, ohne es zu wollen, eine klassische Erläuterung der Tatsache gab, daß die Demokratie in Großbritannien immer noch funktioniert, besser als anderswo: