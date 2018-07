R. B., Berlin, im Oktober

Etwa zwei Millionen Rentner aus Mitteldeutschland haben schon Anträge auf Besuche in der Bundesrepublik gestellt. Nun streitet man sich in der SED darum, wie die „Flucht“ der Rentner zu bewerten sei. Die einen meinen: Sollen sie doch – denn jeder Rentner, der nicht zurückkehrt, entlaste ja die sozialistische Ökonomie des SED-Staates um mindestes 124 Mark Grundrente monatlich. Die anderen fürchten, daß, wenn viele Rentner im Westen bleiben, dies dem Ansehen der DDR schaden werde.

Soweit der innere Streit, nach außen freilich wird die Kontroverse mit der Bundesrepublik betont. Die Publikationsorgane des SED-Regimes nehmen Anstoß daran, daß westliche Behörden zum Empfang der alten Leute Kontaktstellen einrichten, um ihnen die ersten Schritte in der Bundesrepublik zu erleichtern, das heißt um ihnen Ratschläge zu geben, den kleinen Geldbetrag von 30 Mark für persönliche Ausgaben zur Verfügung zu stellen, ihnen freie medizinische Behandlung zu gewähren und darüber hinaus Vergünstigungen wie etwa unentgeltliche Fahrt auf städtischen Verkehrsmitteln zu bieten.

Das Wort Kontaktstelle ließ die Politiker jenseits der Mauer aufhorchen und erinnerte sie an die Sammellager für Flüchtlinge, in denen – das ist leider unbestritten – jeder ehemalige Bürger der DDR früher gezwungen, heute veranlaßt wird, bei den Nachrichtenoffizieren der drei Schutzmächte vorzusprechen, um all das zu erzählen, was er aus seinem bisherigen Lebenskreis zu berichten wußte. Der Senat hat inzwischen versichert, daß im Gegensatz zu jenen, diese Kontaktstellen in den Rathäusern der Bezirke eingerichtet werden, und daß sie ausschließlich zur Hilfe für die alten Menschen ohne Befragung dienen sollen.

Überraschend verbreitete dann die offiziöse Nachrichtenagentur ADN die Forderung nach einem Staatsvertrag, damit die Züge, die zur Beförderung des bevorstehenden Menschenstroms notwendig werden, bereitgestellt werden können. Die ADN-Nachricht war um so überraschender, als inzwischen auf der bisher üblichen regionalen Ebene bereits Einigung über sechzehn zusätzliche Zugpaare im Interzonenverkehr erzielt worden war. Zwar hatten die Bahnbehörden Ost zunächst den Versuch unternommen, diese Vereinbarung durch die jeweiligen Verkehrsminister bestätigen zu lassen, aber schließlich hatten sie sich mit einer einfachen fernschriftlichen Bestätigung der Bundesbahn zufrieden gegeben.