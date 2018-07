Neugierde ist nur Eitelkeit. Meistens will man nur etwas erfahren, um davon zu sprechen. Sonst würde man nicht über das Meer fahren: wenn man nie etwas davon berichten dürfte, allein aus der Freude am Sehen, ohne Hoffnung, jemals etwas davon mitzuteilen. Pascal

Neuer Kaiserpalast in Tokio

Photobesessenen Tokio-Besuchern wird von 1967 an ein neues Objekt für ihre Kameras geboten: die smaragdgrüne Kupferkuppel des neuen Palastes, den die Japaner für ihren Kaiser an der Stelle des alten Meje-Palastes bauen, der im Zweiten Weltkrieg bei einem Luftangriff zerstört worden war. Das neue Bauwerk, an dem schon fast ein Jahr lang emsig gearbeitet wird, stand bisher ganz im Schatten der Olympia-Vorbereitungen. Nach dem Willen des Tenno und den Plänen von Professor Junzo Yoshimura soll der Palast ein freundliches und einfaches Aussehen erhalten. Dafür sind seine Baukosten mit rund 100 Millionen Mark veranschlagt. Er soll in bestem traditionellen, japanischen Stil gehalten sein und nur aus einheimischen Baumaterialien erdbebensicher errichtet werden. Ein Speisesaal für 500 Gäste, ein Saal für Staatszeremonien, eine Veranda, auf der sich die kaiserliche Familie dem Volke zeigen kann, 150 Garagen und ein mit Granitplatten belegter Vorgarten, der rund 18 000 Untertanen Platz bietet, gehören zu den Besonderheiten dieses Bauwerks.

U-Bahn für Venedig?

Der von Jahr zu Jahr anschwellende Touristenstrom hat Venedigs Stadtplaner bewogen, die Pläne für den Bau einer U-Bahn, die unter den Lagunen hindurchführen soll, wieder ernsthaft zu diskutieren. Die „sublagunare“ Bahn erscheint notwendig, um die Verbindung zur „terra ferma“, dem Festland, zu verbessern. Bisher wurden auf der Strecke vom Festland zum historischen Stadtkern und weiter zum Lido jährlich 16 Millionen Fahrgäste mit Bussen, weitere 22 Millionen mit Schiffen und Gondeln und 6,5 Millionen mit Autos befördert – insgesamt 44,5 Millionen Fahrgäste. Nach Schätzung der Experten könnte eine U-Bahn etwa die Hälfte (22,2 Millionen) dieser Fahrgäste befördern. Ob die U-Bahn-Strecke allerdings bis 1970 fertig sein wird – dieser Termin wird in den Plänen genannt – wird ob der schwierigen geologischen Verhältnisse von den Technikern stark bezweifelt. Auch ist die Frage, wer bezahlt’s, noch nicht geklärt.

Menü von Staats wegen?

Auf daß den Touristen das Essen in Spanien nicht „spanisch“ vorkomme, sind alle Gastronomen der Iberischen Halbinsel angehalten, ein „Touristenmenü“ auf der Speisekarte zu führen. Laut Verordnung des Ministeriums für Information und Fremdenverkehr muß dem Gast nunmehr ein Menü geboten werden, das aus wenigstens drei Gängen besteht und drei verschiedene Zusammenstellungen zuläßt. Zuerst: Vorspeise, Kraftbrühe oder Suppe, dann als Hauptgericht: Eier, Fisch oder Fleisch mit Beilage nach Wunsch, danach als Nachspeise: Früchte, Süßspeisen oder Käse. Im Menü und im Preise inbegriffen sind Getränk, Brot und Bedienung, damit sich die vielen Extras nicht zu einer erstaunlichen Summe addieren. Risikolos und mitteleuropäisch essen in Spanien – da fehlt nur noch, daß man den deutschen Touristen als besondere Spezialität Sauerkraut und thüringische Bratwurst auftischt.