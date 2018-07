Von Martin Gregor-Dellin

Unter den unglücklichen, zerrissenen deutschen Dichtergestalten ist Nikolaus Franz Niembsch, Edler von Strehlenau, genannt Nikolaus Lenau, Mann des Weltschmerzes und der zarten Töne, gewiß nicht die tragischste. Aber er steht in einer Reihe von Poeten, die von Günther, Lenz, Bürger bis Georg Trakl und Max Herrmann-Neiße reicht. Übrigens war auch Herrmann-Neiße ein Sänger des Sanften und der Schwermut, einsam, immer vom Rätsel der Melancholie umfangen, im wörtlichen Sinne heimatlos. Er setzte seinem Leben in der Emigration ein Ende. Lenau, genau hundert Jahre vor ihm, kehrte 1833 aus der Fremde gescheitert und enttäuscht zurück, „seelisch mitgenommen“, wie es heißt, und ruhelos wie vor der Flucht. Aber es gibt auch eine Flucht in den Wahnsinn. Lenau starb, nach unsteter Wanderschaft zwischen Frauen, Freunden und Dichterkreisen, im Wiener Irrenhaus. Sein Ende überbot Hölderlins Los an Furchtbarkeit und Grauen. Folgt man den Lenau-Variationen von so brachte Lenau aus seinem amerikanischen Exil, das er als Dreißigjähriger zu dilettantischen Versuchen in der Landwirtschaft benutzte, nichts weiter mit als die Erzählung eines Kapitäns, der bei einem Schiffbruch den Tod im kalten Wasser schon „gefühlt“ haben wollte. Dies sei, so äußert Niembsch später, ein Zustand, in dem die Zeit stillstehe, etwas, das dem Tode gleich sei, nur mehr, denn „es läßt sich erfahren“. Dieser Erfahrung strebt die Sehnsucht des umgetriebenen Niembsch zu. Da Härtling seinem Buch die Form einer achtsätzigen musikalischen Suite gegeben hat (das Wort „Roman“ taucht nur auf dem Umschlag auf, das gehört nun mal zur Käuferpsychologie), setzt er folgerichtig im Präludium gleich mit dem Hauptthema ein, das sich dann in die beiden Seitenthemen verzweigt: Liebe und Tod.

Niembsch, nach seiner Rückkehr aus Amerika, ist bewegt von Don Juan: der sich nie umsieht, der nie vergleicht, der die Dauer in der Wiederholung sucht, „eine Gestalt ohne Bindung, ohne Reminiszenz, mit der Fähigkeit, alles zu tauschen“. Das Spiel mißlingt, wie Niembschs Dichtung über Don Juan mißlingen wird – trotz Karoline, der Frau des Freundes Otto von Zarg, trotz Maria und Margarethe Winterhalter, den Schwestern, in denen sich Niembsch in einer Nacht der Verwechslung verdoppelt (hier leistet Härtlings Sprache eine der reinsten und zugleich frivolsten Szenen unserer jüngsten Literatur), trotz Juliette auch, einer nicht ganz einwandfreien Person, die Härtling aus einer unglücklichen frühen Liebe Lenaus und seiner späteren Verlobten, einer Patrizierstochter, zusammenzieht. Niembsch erliegt der Idee, sich in der Wiederholung von der Zeit zu befreien. In Anlehnung an Kierkegaard heißt es: „Daß die Erinnerung in der Gleichheit aufhört, daß sie zusammenschmilzt und dann, in ständiger Übung, nicht mehr nötig ist, welch melancholisierende Erkenntnis: und so wird auch das Bewußtsein der Zeit fortfallen.“

Hier fällt denn auch das Stichwort: Melancholie. Härtling kann sich dabei mit einigem Recht auf Lenau selbst beziehen, der die Verse schrieb: „Du geleitest mich durchs Leben, sinnende Melancholie ...“ Womit allerdings die korrekten Lenau-Zitate fast erschöpft sind.

Denn Niembsch ist nicht Niembsch, und vielleicht hätte Härtling doch besser. daran getan, ihn N. zu nennen. Die Frauen von N. sind, nicht die aus der Literaturgeschichte bekannten Frauen, auch keine dichterisch überhöhten Figuren, keine phantasievoll ausgeschmückten Porträts für den Hausschatz deutscher Bildungsbürger: Mit den Namen haben sich auch die Personen verwandelt. Karoline von Zarg „ist“ die aus Lenaus Biographie verbürgte Sophie Löwenthal nur insofern, als sie eine Funktion auf der Bühne des Romans zu erfüllen hat, Gotthold Kürner „ist“ Justinus Kerner nur in dem Maße, wie sich eine literarische Figur Züge der Wirklichkeit leiht.

Inwiefern hat also Niembsch mit Lenau zu tun? Es erweist sich als notwendig, dem Buchpersonal gegenüber eine naive Haltung einzunehmen. Zu sagen: „Wir wissen, daß Niembsch an seinem Don Juan scheiterte“, ist ebenso unangebracht, wie es falsch wäre, zu sagen: „Bekanntlich hat Niembsch zeitweise ausschweifend gelebt“, wozu Härtlings Darstellung verführt.

Er will, daß wir es an einem neuen Fall erfahren.