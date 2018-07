Rechtzeitig vor Weihnachten gibt Bundesverkehrsminister Seebohm einen Erlaß heraus, der sich auf die kleinen Kunststoffweihnachtsbäume bezieht, die sich leicht im Innern der Autos anbringen und an die Batterie der Wagen anschließen lassen. Gefühlvolle deutsche Autofahrer – und ihrer gibt es viele – machten von dieser Möglichkeit, Weihnachtsstimmung mittels leuchtender Miniaturbäumchen nach außen dringen zu lassen, gern und ausgiebig Gebrauch. Zwar bestimmt unsere Straßenverkehrszulassungsordnung, daß an Kraftfahrzeugen nur die vorgeschriebenen und zulässigen Beleuchtungseinrichtungen angebracht werden dürfen – zu denen solche Weihnachtsbäumchen jedenfalls nicht gehören. Aber vielerorts unterschätzte man offensichtlich Leuchtkraft und Gefährlichkeit der Bäumchen. Die Verkehrspolizei drückte alle Augen zu. Es wurden auch Ausnahmegenehmigungen zum „Betrieb“ solcher Bäumchen erteilt.

Damit soll jetzt endgültig Schluß sein. Im Erlaß des Bundesverkehrsministers wird darauf hingewiesen, daß die Bäumchen die Wirkung anderer, vorgeschriebener Leuchtquellen beeinträchtigen und auf diese Weise andere Verkehrsteilnehmer behindern oder gar gefährden könnten. Der Minister ersucht die Verkehrsbehörden deshalb, keine Ausnahmegenehmigungen mehr zu erteilen.

Die kleinen grünen Kunststoffbäume mit ihren winzigen elektrischen Birnchen werden also voraussichtlich in diesem Jahr unser Straßenbild nicht zieren. Dafür bereiten Stadtverwaltungen und Einzelhändler bereits jetzt ihre festliche Weihnachtsbeleuchtung vor. Die Städte werden glänzender denn je die Vorweihnachtszeit begehen, angeblich ohne mit ihrem Lichterglanz Verkehrsteilnehmer zu irritieren. Die Autoweihnachtsbäumchen hingegen dürfen laut Straßenverkehrszulassungsordnung nur noch während des Parkens und auch dann nur auf Parkplätzen oder in sonstigen stillen Gegenden beleuchtet werden. J.H.