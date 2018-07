Inhalt Seite 1 — Wettstreit der Computer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zum Kampf der Rechner und Programme sind die drei größten amerikanischen Radiogesellschaften gerüstet. Startschuß zu dem spannendsten Wettrechnen in der Geschichte der elektronischen Datenverarbeitung wird das erste Teilergebnis der Präsidentenwahl am 3. November sein. Sieger ist, wer zuerst mit größter Genauigkeit den Ausgang der Wahl vorausgesagt hat.

Die großen Computeranlagen der Radiogesellschaften werden in der Wahlnacht laufend mit den Teilergebnissen gefüttert, und nach einem in jahrelanger Arbeit entwickelten und erprobten, streng geheimgehaltenen Rezept werden diese Zahlen zusammen mit Angaben über frühere Wahlen und die Zusammensetzung der Wählerschaft einzelner Bezirke von den elektronischen Maschinen zu Voraussagen verarbeitet.

Diese Vorherbestimmungen sollen mit der Zeit immer mehr der Wahrheit näherkommen, sie sollen – das hofft man – konvergieren, also von mal zu mal weniger voneinander abweichen, bis schließlich die Abweichungen nur noch geringfügig sind. Zu diesem Zeitpunkt verkündet dann die Gesellschaft feierlich, wie ihrer Schätzung nach das Endergebnis aussehen wird.

Dabei geht es sehr fair zu: Die drei Gesellschaften erhalten dieselben Wahlnachrichten zur selben Zeit vom Network Election Service, einem speziellen Nachrichtendienst, der ein 10 000 Mann starkes Reporterteam unterhält. Die Gewinnchancen sind also gleich; entscheidend werden nur die Fähigkeiten der Maschinen und ihrer Programmierer sein.

Der Columbia Broadcasting Service (CBS) benutzt ein ähnliches Verfahren und dieselben Maschinen, die er bereits mit großem Erfolg bei den republikanischen Kandidatennominierungen in Kalifornien eingesetzt hat. Ein IBM-1440 Computer unterzieht die einzelnen Wahlergebnisse einer Vorprüfung, und eine IBM-7010 Anlage verarbeitet dann die ausgewählten Daten. Die Vorhersage des CBS stützt sich in erster Linie auf die Auswertung der Resultate aus charakteristischen Wahlkreisen, aus solchen, in denen die Bevölkerung mit großer Mehrheit einer bestimmten typischen Gruppe angehört. Zum Beispiel: Ein hauptsächlich von Negern mit niedrigem Einkommen bewohnter städtischer Bezirk in einem Südstaat oder ein ländlicher Kreis mit weißer, vornehmlich protestantischer Mittelklassenbevölkerung an der Ostküste.

Das Wählerverhalten vieler solcher ethnisch, wirtschaftlich und kulturell homogenen Musterkreise wird von der Maschine zur Bevölkerungsstruktur und zu früheren Wahlergebnissen in Beziehung gesetzt. Wie, das verrät Lou Harris nicht, der für das Vorhersageprogramm verantwortlich ist. Harris versichert: „Unser. System ist idiotensicher.“

Die National Broadcasting Corporation (NBC) stützt ihre Vorhersagen ebenfalls auf charakteristische Wahlkreise. Daneben aber zieht die Gesellschaft Nutzen aus den Wahlergebnissen eines Kollektivs willkürlich zusammengewürfelter Bezirke. Hierzu meint NBCs Chefprogrammierer: „So mischen wir etwas Schicksal hinein; damit hatten wir schon 1960 Erfolg.“ Er schwört auf den RCA-3301-Computer, den die Station in dieser Wahlnacht verwendet.