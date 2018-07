Vor einem Vierteljahr hat die ZEIT ihren Lesern einen Fragebogen vorgelegt. Wir wollten herausfinden, was unsere Leser über uns wichtig erscheinende Fragen denken – und was sie glauben, wie andere darüber denken. Die Resonanz war erstaunlich groß. Unser Dank gilt allen, die sich an der Umfrage beteiligt haben, aber auch denjenigen, die in Briefen Kritik an unserer „Fragebogenaktion“ geübt haben.

Die ZEIT hat genau zehntausend Fragebogen ausgewertet und sich dabei einer Lochkarten-Organisation bedient. Das Ergebnis dieser Auswertung liegt nun vor. Wir wissen, daß professionelle Meinungsbefrager an der Methode unserer Leser-Umfrage manches auszusetzen haben. Wir behaupten jedoch nicht, daß die Ergebnisse der Umfrage repräsentativ für unsere gesamte Leserschaft seien; aber die Meinungen und Urteile von zehntausend Lesern sind uns wichtig genug, daß wir sie hier veröffentlichen. Zehntausend ZEIT-Leser sind keine quantité négligeable.

Wir haben außerdem nicht den Eindruck, daß es nur „Fragebogen-Enthusiasten“ wären, die ihr Urteil abgegeben haben. Auf die Frage, ob der Leser Befragungen für nützlich halte, haben nicht weniger als 17,8 Prozent mit „Nein“ geantwortet. Beinahe jeder fünfte Leser, der uns seinen Fragebogen einsandte, hat es also gegen seine Neigung getan.

Davon abgesehen haben uns Leser fast aller Alters- und Berufsgruppen mit unterschiedlichster Bildung aus allen Teilen der Bundesrepublik und auch aus dem Ausland geantwortet, darunter Lehrer und Studienräte (806), Künstler (52), Geistliche (46), Ärzte (298), Arbeiter (170), Soldaten (136), Landwirte (51), Hausfrauen (130); selbst eine Dompteuse war dabei. Es schrieben ein Orgelbauer, ein Brigadegeneral und ein Kapitän, vor allem aber Schüler und Studenten (2561) und nicht zuletzt – Professoren. Jeder zehnte, der einen Fragebogen ausgefüllt hat, hat einen akademischen Grad.

bezeichnend ist, daß über zwei Drittel der Leser, die uns antworteten, zwischen zwanzig und vierzig Jahre alt sind. Wir wissen aus einer gewissermaßen „amtlichen“ Befragung, der sogenannten „Leseranalyse (LA)“, daß die ZEIT-Leser in dieser Altersgruppe in der Tat äm stärksten vertreten sind.

Ein „systematischer Fehler“ liegt in der verhältnismäßig geringen Beteiligung weiblicher Leser vor. Da den Beziehern der ZEIT nur jeweils ein Fragebogen zur Verfügung stand, haben von den Verheirateten im Zweifel offenbar die Ehemänner geantwortet. Entsprechend sind die Männer bei der Befragung mit 86,5 Prozent eindeutig „überrepräsentiert“. Die „Leser-Analyse“ weist für die ZEIT einen weiblichen Leseranteil von 43 Prozent aus.

Bei der Interpretation der Umfrage-Ergebnisse dürften die Antworten auf die projektiven Fragen, das heißt jene Fragen, die sich auf die vermutliche Einstellung anderer beziehen („Was glauben Sie, wie Ihre Mitmenschen darüber denken?“) aussagekräftiger sein. Die Psychologen sind sich nämlich darüber einig, daß die Befragten. dazu neigen, ihre eigenen Ansichten und Vorstellungen auf ihre Mitmenschen zu projizieren.