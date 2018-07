Theatern der Donaumetropole

Von Otto F. Beer

Ganz leise und unmerklich haben die Österreicher in diesen Tagen ihre Bundeshymne verloren. Sie bröckelte ab, zerbröselte im Abgrund, als wäre sie von Ionesco. Von wem sie nun tatsächlich stammt, weiß im Augenblick niemand zu sagen; nur von wem sie nicht stammt, steht jetzt fest: von Mozart. Das kürzlich von Weinmann und Gieglich neu herausgegebene Köchelverzeichnis registriert sie als „apokryphes Werk“.

1946 hatte man das alte Freimaurerlied als offizielle Hymne eingesetzt. Die alte österreichische Haydn-Hymne war als „Deutschlandlied“ zu populär geworden; nun hatte sie Schwierigkeiten mit ihrer Entnazifizierung. Daß sie überdies als „Gott erhalte“ auch noch eine monarchistische Vergangenheit aufwies, war dem Ministerrat zuviel. Man stürzte sich auf das „Bundeslied“, das seinerzeit im Anhang zu Mozarts „kleiner Freimaurerkantate“ veröffentlicht worden war und seither als Werk des Salzburger Meisters galt. Die Volkspartei sah über die unwillkommene maurerische Vergangenheit der Melodie hinweg, Paula von Preradovic schrieb einen neuen Text, die Österreicher hatten eine neue Bundeshymne, einen echten Mozart.

Und nun soll er doch nicht echt sein! Im Erstdruck wird die angehängte Hymne deutlich von der vorhergehenden Kantate getrennt, steht in C-Dur, wogegen diese in F-Dur komponiert ist. Auch wissen nun die Musikhistoriker plötzlich zu sagen, sie hätten sie schon ihrer plumper. Satzfehler wegen nie für einen Mozart gehalten und die Originalhandschrift der Kantate enthalte keinen Ton von ihr. Bis dahin hatte jedermann gefunden, das Bundeslied sei in seiner einfachen Schlichtheit ein Meisterwerk, wie es nur Mozart zustande bringen könne, und nun wollen alle schon längst das Gegenteil gewußt haben. Alle – außer der österreichischen Bundesregierung. Sie hat noch mit keinem Wort zu der Freveltat der Musikhistoriker Stellung genommen, sondern hält sich wohl an die österreichische Maxime: „Gar net ignorieren!“

Von solchem Malheur im Umgang mit Volkshymnen unangefochten, hat Wien Herbstwochen von ungeahnter künstlerischer Üppigkeit hinter sich. Die nunmehr von Hilbert geleitete Staatsoper strengte sich an, die Karajanlücke auszufüllen, besann sich auf ihr Ensemble, von dem so gern geredet und das dann doch ebenso gern vergessen wird; sie zeigte auch, daß sie trotz der durch Karajans Abgang fällig gewordenen Auflösung des „Mailänder Vertrages“ immer noch für Scala-Spitzenstars attraktiv ist und nur das Kleinzeug zweit- und drittklassiger italienischer Sänger fortfällt.

Die erste Premiere der Spielzeit lieferte das sonst so stiefmütterlich behandelte Ballett mit Tschaikowskys „Schwanensee“ in Nurejews Choreographie. Die Proben dürften mit kortnerscher Härte durchgeführt worden sein, denn Gerüchte wollen wissen, daß nach und nach sechs Ballettmitglieder ins Krankenbett abgewandert waren. Doch gab es dann eine Premiere von hinreißendem Glanz. Nurejew selbst tanzte (zumindest während der ersten Abende) den Prinzen, Margot Fonteyn die Doppelrolle Odette/Odile, Das war entstaubt, inspiriert, mit einer Präzision getanzt, die man auch sogleich wieder vergißt, weil sie sich mit so graziöser Selbstverständlichkeit gibt; und das Stiefkind Staatsopernballett zeigte all seine verborgenen Qualitäten und erwies sich der beiden Stars würdig.