An der letzten CDU-Krise war Franz Josef Strauß nicht unmittelbar beteiligt. Sie wurde durch das Adenauer- Interview in „Bild am Sonntag“ ausgelöst und durch das Eugen Gerstenmaiers in der „Bild-Zeitung“ sowie die Antwort Schröders in der „Mainzer Allgemeinen Zeitung“ noch verschärft.