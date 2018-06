Herbe Kritik an der Struktur der deutschen Universitäten übte Nobelpreisträger Professor Rudolf Mössbauer, dem ausgerechnet das angeblich so konservative Land Bayern die Möglichkeit gab, die Technische Hochschule in München nach amerikanischem Muster zu reformieren; und ausgerechnet vor der auch nicht gerade als fortschrittlich verschrienen CSU konnte Mössbauer so goldene Worte prägen wie: Die Einheit von Forschung und Lehre ist in Deutschland vielfach nur noch eine Farce; an ihre Stelle ist die Einheit von Lehre und Verwaltung getreten.