Vor wenigen Jahrhunderten noch galt mit dem Henker, dem Zöllner, dem Totengräber, dem Schäfer, dem Abdecker auch der Schauspieler als unehrlich – so unehrlich, daß ihm beispielsweise der Umgang mit den Honoratioren, die Eheschließung mit einer Tochter aus gutem Hause oder die herkömmliche Bestattung versagt wurden. Heute scheint sein Tun, das Spielen von Rollen nämlich, geeignet zu sein, die menschliche Existenz überhaupt zu bezeichnen, ihre Bestimmung und Eigenart also zu charakterisieren, als befänden wir uns allesamt auf einer Bühne, wo sich durch die in Rollen geführte Sprache der Dichtung die Welt des schönen Scheins entfaltet.

Schon unsere Alltagssprache ist mit Wendungen durchsetzt, die ihren Ursprung im Theater haben:

Von Franz Josef Strauß meinen wir, daß er seine Rolle im entscheidenden politischen Geschehen ausgespielt habe, wohl aber begierig sei, eine neue zu übernehmen, einerlei, ob er sie nun beherrsche oder ob sie ihm eigentlich nicht liege. Daß er mehrmals aus der Rolle gefallen ist, solange er das Amt eines Ministers innehatte, mag durchaus die Ursache dafür sein, daß er nunmehr hinter den Kulissen wirkt. Wir verstehen es auch ohne weiteres, daß die Opposition ihre Rolle mit der bayerischen Regierungspartei vertauscht hat, um endlich die Gelegenheit zu erhalten, künftig in der Regierung eine hervoragende, ja, die erste Rolle zu spielen. Wenn dann dem Parteivorstand von unbotmäßigen Genossen eine Szene gemacht wird, weil sie meinen, hier werde eine Komödie gespielt, die nichts einbringe, so läßt sich wiederum leicht begreifen, worum es sich handelt: um Theater.

Auch die Wissenschaft bedient sich immer mehr der Redeweisen, die ihren Ursprung im Theater haben:

Auch wenn wir davon absehen, daß seit eh und je die Rede davon ist, einzelne Persönlichkeiten oder bestimmte Völker hätten in der Geschichte eine führende oder eine armselige oder gar eine verhängnisvolle Rolle gespielt, so läßt es einen doch aufhorchen, wenn Professor Karl Löwith eine Untersuchung, die wesentliche Momente des menschlichen Daseins erhellen soll, mit der Überschrift versieht: „Das Individuum in der Rolle als Mitmensch.“ Ganz und gar scheint diese Redewendung als Sonde für soziologisch bedeutsame Verhältnisse zu taugen. Jedenfalls werden die Zeitgenossen bei einschlägigen Untersuchungen immer wieder als Rollenspieler, in ihrer Rolle zum Beispiel als Verbraucher, als Lehrer, als unverheiratete Frau, als Ehepartner, in Betracht gezogen.

Zu allem Überfluß steht nun noch in einer Abhandlung „Zur Philosophie des Schauspielers“ von Georg Simmel des im Jahre 1918 verstorbenen Professors der Philosophie, zu lesen:

„Das Spielen einer Rolle – nicht etwa als Heuchelei und Betrug, sondern als das Einströmen des persönlichen Lebens in eine Äußerungsform, die es als eine irgendwie vorbestehende, vorgezeichnete vorfindet – dies gehört zu den Funktionen, die unser tatsächliches Leben konstituiert.“