Von Reginald Rudorf

Geboren wurde die Jazzmusik in den Südstaaten Nordamerikas. Von New Orleans am Delta des Mississippi, von Louisiana aus eroberte sie sich die Staaten, griff bald nach Europa über und bemächtigte sich schließlich der ganzen Welt. Die Geschichte dieser Musik hat allerdings nicht nur eine ästhetische Seite, sondern trägt fast stets auch politischen Anstrich. Denn diese Musizierweise war immer irgendwie gebunden an den amerikanischen Neger und damit an dessen Situation in der nordamerikanischen Massengesellschaft.

Die Anfänge des Jazz sind gezeichnet von der Diskriminierung seiner Musiker, später kommen die Schwierigkeiten hinzu, farbige und weiße Musiker im Jazz und Show Business zusammenzuführen. Noch heute haftet dem amerikanischen Musikbetrieb die Verunglimpfung des Farbigen an. Während heute dem Jazz allenthalben Spielraum zugestanden wird, auch in den Staaten „volksdemokratischer“ Provenienz, signalisiert diese Musik ausgerechnet aus ihrem Ursprungsland abermals einen Notstand.

Die jahrzehntelange Verschleppung der Bürgerrechte für die farbige Bevölkerung hat zu couragierten Reformbewegungen wie zu radikalisierendem Extremismus geführt. Interessant ist, wie beide Richtungen den Jazz für sich auswerten. Während sich die Reformer um Reverend Martin Luther King bei der Verkündung ihrer Gleichberechtigungsforderung traditioneller Ausdrucksformen des Jazz und der Folklore bedienen, lassen etwa die Black Muslims antitraditionellen Jazz spielen. Die Reformer umgeben sich – immer auf Jazz und Musikfolklore bedacht – mit Marion Andersons konzertanten Spirituals, Mahalia Jacksons Gospelsongs, Joshua Whites glatten Protestsongs („black and white together, unite and fight“) oder mit dem simplen Klischee barbershopsong-ähnlicher Lieder in der Art des Golden Gate Quartet. Die Muslims hingegen offenbaren eine Art Ideenverwandtschaft mit dem musikalischen Anliegen des farbigen Avantgardismus der John Coltrane, Ornette Coleman und Charlie Mingus Die politischen Extremisten wissen und fühlen sich augenscheinlich mit der musizierenden Fronde im rebellischen Gestus einig gegen die Farbigenunterdrückung und die Diktatur des Musikgeschäfts. Es läßt sich nachweisen, wie Jazzmusiker vom Schlage eines Charlie Mingus die „Vorherrschaft“ farbiger Musik ebenso lauthals verkünden wie die Black Muslims die „Unvollkommenheit der blassen Teufel“.

Musik gelangt so in politische Verwicklungen, obgleich sie keineswegs als Politikern in die Welt gesetzt wurde. Aber gerade weil es so paradox ist, ausgerechnet der Musik politische Ambitionen nachsagen zu wollen, die sie doch nur im Ausnahmefall einer Programm-Musik besitzen könnte, scheint es notwendig, die merkwürdigen Bande, die zwischen ihr und der Politik gespannt sind, näher ins Auge zu fassen. Denn in der Tat hält die Musik nicht das, was die horrende Beredsamkeit mancher Leitartikler in sie politisch hineindeuten mochte. Sie offenbart vielmehr eine Art politischer Unschuld.

Ein Musikwerk kann entgegengesetzten Richtungen und Politikern gefallen oder dienen, so wie etwa die „Lustige Witwe“ die einzige von Stalin hochgeschätzte Operette war und gar Hitler so gut gefiel, daß er sie sechsmal hintereinander hören wollte. Nicht ohne Pointe ist folgende Tatsache: Während in Deutschland der Marsch „Alte Kameraden“ als militantes Attribut deutscher Vergangenheit ein wenig belastet ist, spielt man ihn heutzutage als harmloses und von den Beziehungen zu Preußens Gloria befreites Satzeben in Finnland unter dem Titel „Alte Photographen“. Der Übersetzer hatte Kameraden mit Kameras verwechselt!

Oder: Das weihnachtliche deutsche Volkslied „O Tannenbaum“ dient den japanischen Kommunisten als Melodie ihres Parteiliedes, ist im nordamerikanischen Staat Maryland eine Art Staatshymne mit dem Namen „Maryland, my Maryland“ und fungiert in Großbritannien als Arbeiterlied. Napoleon ließ beim Übergang seiner Truppen über den St. Bernhard die Marseillaise als anfeuernde Begleitmusik anstimmen. Als Kaiser verbot er sie dann. Als Privatmann schätzte er sie weiter.