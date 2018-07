Hundert Minuten Stunden der Angst (Donnerstag, 20 Uhr bis 21.40 Uhr) versprach das Zweite Programm, sechs Stunden Angst, in der Sendezeit reduziert auf ein Sechstel, annoncierte das Erste. Ein großer bunter Abend stand bevor, mein Radiohändler hatte mir einen weiteren Apparat in die Wohnung gestellt, damit ich zwischen 21 Uhr und 21.40 Uhr sowohl Hanns Lothars als auch Hans Söhnkers teuflische Machinationen mit ansehen konnte.

Doch leider waren die Präparationen vergeblich: eitel und nichtig die Vorfreude, in Gedanken an Schnitte, dreiste Montagen und Kontaminationen! Der Sport zerstörte meinen Plan; Hans Schäfers Mannen siegten über Joseph Hayes; Gerd Krämer bewies einmal mehr, wie leicht man mangelnde Reaktionsfähigkeit durch Arroganz und Taktlosigkeiten ausgleichen kann: Als der schottische Schiedsrichter statt des Krämerschen Elfmeters nur einen Philipsschen Freistoß verhängte, sprach der Reporter von den feigen (!) Schiedsrichtern, die so etwas täten... und das war denn doch des Guten zuviel. Mag das Vokabular des Inkriminierten auch noch so gering sein – einen Unparteiischen kurzweg unter dem Stichwort „feige“ zu nennen, das sollte zumindest zu einer Entschuldigung führen.

Man sieht, fair play will gelernt sein, nicht jeder versteht so nobel wie die Herren Torberg und Reich-Ranicki zu streiten, die am späteren Abend über Moskaus Geiger und das Dilemma des Kulturaustausches sprachen: Torberg charmant und gnadenlos, die Kälte der Diminutive; Reich-Ranicki hingegen sachlich und sanft, ein Oberstaatsanwalt, der mit Rasiermesserschärfe auf Freispruch plädiert.

Am Abend darauf präsentierte Rochus Spiecker ein Stück, Michol und Bethsabee, das, wie so viele alttestamentarische Märchen, nur für Erwachsene geeignet war. „Ab 18“ hieß der Vermerk, und allen . fernsehgläubigen Eltern sei deshalb geraten, ein solches Attribut auch in ihrer Familienbibel über den Kapiteln 1. Samuelis 18 und 2. Samuelis 11 einzutragen: um eine Illustration dieser Abschnitte nämlich geht es in Spieckers Version. Davids Ehebruch wird plastisch ausgemalt, die Beine wippen, und wo der Busen beginnt, kitzeln Lippe und Bart. Auf einem Sandbrett malt man, im Kinderfunk-Stil, den Kreis von Juda und den Kreis von Israel: Zum Teufel, die offene Flanke wird von den Ammonitern bedroht! Ein bißchen Sinnenkitzel, ein wenig Kenntnisvermittlung, Brauchtum und Sitte vor Rabba, Didaktik, Gotteswort und Sex. Hebräer-Gold in einen rheinischen Pfennig verwandelt: das Ergebnis war traurig. Die Fakten hatten Zettelkasten-Glanz, das Bibelkolorit wirkte wie das Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit von Fritz Lang und Piloty, der Dialog klang jämmerlich. „Jetzt spüre ich dich in mir“, sagte die schwangere Kebse zu David. „Ich glaube, ich muß mich hinhauen“, sprach der trunkene Urias, dessen zwiefachen Königsbesuch selbst eine wilde Montage nicht deutlich zu machen vermochte.

Ansonsten tat die Regie, was sie konnte, und auch die Schauspieler zäsurierten ihre Spruchbänder nicht ohne Erfolg. Masken, Kostüme und Räume hingegen verstärkten den Eindruck des „historischen Schinkens“, David sah wie Goliath aus, hatte nichts mehr von Rembrandtschem Charme, sondern benahm sich wie ein dicker, tumber Ehemann, der sich ein paar entschuldigende Theologumena zurechtgelegt hatte.

Alles in allem war es ein Stück für die Millowitsch-Bühne: genrehaft und unappetitlich. Am Nacherzählungs-Feature gemessen, wirkt der biblische Text, vom Beischlaf und den Vorhäuten sprechend, als non plus ultra keuscher Sachlichkeit.

„Da aber David sah, daß seine Knechte leise redeten, und merkte, daß das Kind tot war, sprach er zu seinen Knechten: Ist das Kind tot? Sie sprachen: Ja.“ ... ein einziger Vers aus dem zweiten Buch Samuelis macht den Spieckerschen Jordan-Western zunichte. Momos