Er begann vor drei Jahren: der „Fall Contergan“ – genaugenommen am 19. November 1961, als der Hamburger Dozent Dr. Widukind Lenz bei der Herbsttagung der Rheinisch-Westfälischen Kinderärztevereinigung zu Düsseldorf eine Diskussionsbemerkung einwarf:

„... 14 Mütter von Kindern mit schweren Gliedmaßen-Mißbildungen hatten in der Frühschwangerschaft eine bestimmte Substanz genommen ... Ein Zusammenhang ist denkbar. Als Mensch und Staatsbürger kann ich es daher nicht verantworten, meine Beobachtungen zu verschweigen.“

Lenz hatte öffentlich keinen Namen genannt. Aber irgendwer tippte auf Contergan, und Lenz nickte.

Das Schlafmittel hieß ursprünglich „K 17“, war im Mai 1954 zum Patent angemeldet, hatte damals alle nur denkbaren Tierversuche und klinischen Prüfungen ohne Einwand passiert und kam im Oktober 1957 als „Contergan“ auf den Markt. Das neuartige Mittel eroberte ihn ohne jede Verbraucherwerbung erstaunlich rasch und schläferte bald Abend für Abend 650 000 Bundesbürger ein.

Zwischen 1958 und 1961 kletterten nicht nur die Contergan-Umsätze sprunghaft – in diesen Jahren nahmen ganz offenbar auch schreckliche, Gliedmaßen-Mißbildungen bei Neugeborenen unheimlich zu: Hunderte von Kindern waren ohne Arme, ohne Beine, ohne Ohren oder wie kleine Seehunde mit armseligen Armflossen und Beinstummeln zur Welt gekommen.

Das mußte gar nichts miteinander zu tun haben, schließlich waren auch Automobile, Lippenstifte, Seifen und vieles sonst auf Konsumspitzen geklettert. Doch – der Doktor Lenz hatte nun mal den bewußten chemischen Stoff und jene Mißbildungen in einem Atemzuge genannt und damit den Schuldstein mächtig ins Rollen gebracht.

Bereits am 26. November 1961 konnte die Öffentlichkeit zum Frühstück in der Morgenpresse lesen, ein Minister habe den Verkauf von Contergan verboten. Das stimmte zwar nicht – die Herstellerfirma hatte ihr Mittel schon am 25. November freiwillig aus dem Handel gezogen –, aber von Stund an war Contergan im Gerede wie kein anderes Medikament je zuvor. Von Stund an wären Ärzte und Juristen, Gelehrte und Minister, Mütter und Väter, von Stund an war die Weltöffentlichkeit alarmiert und Contergan von der öffentlichen Gesamtmeinung bereits verdammt und verurteilt, ehe noch die Ermittlungen der Justiz und die Untersuchungen der Wissenschaft begonnen hatten.