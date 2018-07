Von Eugen Oker

Wenn die Nebel fallen, wenden sich die Gedanken dem deutschesten aller Feste zu, das aber heute mit der fatalen Frage verbunden ist: Was schenke ich wohl wem zu Weihnachten? Gelegenheit, nicht Anlaß zu den nachstehenden Betrachtungen, denn hier soll nicht vom Schenken, sondern vom Spielen die Rede sein.

Der spielende Mensch braucht Hilfe: Er ist in unserem Lande von Lächerlichkeit bedroht – im Gegensatz zu England, beispielsweise – denn bei uns ist mangelnder Ernst etwas Verdächtiges. Spielratten gelten als eine Art von Hanswursten, die ihre Zeit mit zwecklosem Tun vergeuden. Zweckloses Tun ist es aber doch, was uns fehlt!

Seit einiger Zeit ist in Spielwarengeschäften ein Phänomen zu beobachten: Schüchterne Erwachsene „schmökern“ in den flachen Schachteln der Abteilung „Gesellschaftsspiele“. Die Fragen der Verkäuferinnen („Für welches Alter soll’s denn sein?“), und ihr Rat (Das ist aber ein sehr kompliziertes, ab fünfzehn) sind gut gemeint. Sie wollen diese Spiele aber für sich selber erwerben. Und sie möchten sie vorher gern anschauen, den Spielplan studieren und besonders natürlich die Anleitung, denn es sind Fachleute: Spielratten. Sie wünschten Stühle um einen Tisch in einer Ecke, Ruhe zum Ausprobieren, Vorgenießen, sorgfältiges Auswählen, nicht bedrängt von ungeduldigen Verkäuferinnen und aufgekratzten Kindern. Das wird der bisher einzig einschlägige Fachhandel, eben die Spielwarenbranche, dem neuen Kunden bieten müssen, will sie ihn, der seiner Art nach die Atmosphäre eines Buchladens vorzöge, gäbe es dort Spiele, behalten.

Woher kommt er plötzlich, der homo ludens, in so beachtlicher Zahl, daß ihm die bisher nur auf Kinder eingestellten Läden heute ein Sortiment bieten, das man vor wenigen Jahren vergeblich gesucht hätte? Der gestiegene Lebensstandard mit seinen Errungenschaften – die komfortable Wohnung, die längere Freizeit, der Fernsehapparat, das Auto – haben offenbar eine gesellschaftliche Umorientierung bewirkt, die als Basis in stärkerem Maße die Familie in den Mittelpunkt gerückt hat: Das eigene Heim ist der größte Konkurrent des Gasthauses, früheres Zentrum der Familienväter. Diese Entwicklung steht jedoch noch an ihrem Anfang. Nicht von ungefähr bieten vorerst nur die Geschäfte in den Großstädten und an hochfrequentierten Ferienorten die große Auswahl. Es brauchte im Urlaub nur einen Tag zu regnen, und schon begann der Run auf die Spielwarenläden.

Auch das Fernsehen hat einen gewichtigen Anteil: Quizsendungen, „Gewußt wo?“, „Paßwort“ und andere haben den Spielratz angesprochen. Der Handel sollte die Konsequenz aus dieser sich abzeichnenden Entwicklung ziehen und dem neuen Kunden die Befangenheit nehmen. Die Verleger sollten ihre Produktion auf ihn, den Anspruchsvollen, einrichten durch attraktivere graphische Gestaltung der Verpackung, wie das der Buchhandel schon längst und seit etlicher Zeit auch die Schallplattenindustrie macht.