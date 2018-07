Dr. Heinz Rutkowsky und Alfred Wenzel: Mein Wehrdienst, Das große Rechtshandbuch für den Soldaten; Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln-Marienburg; 381 Seiten, 30,– DM.

Auf dem Titelblatt stehen unter den Namen der Autoren auch deren Berufe. Der erste ist Rechtsanwalt und Notar, Mitautor des populär geschriebenen juristischen Nachschlagewerkes der „Hausjurist“. Der zweite gehört als Ministerialrat dem Bundesministerium der Verteidigung an und ist Mitherausgeber einschlägiger Vorschriftensammlungen. In Teamarbeit der beiden Fachleute entstand das voluminöse Werk „Mein Wehrdienst“. Neben den bedruckten Seiten enthält es noch zehn Farb- und Phototafeln.

Es wendet sich nicht nur an die Wehrpflichtigen, sondern auch an deren Eltern, Soldaten auf Zeit, Berufssoldaten und Reservisten. Sein Inhalt reicht von der Erfassung und Musterung über Grundwehrdienst, Wehrstrafrecht, feierliche Verpflichtung, Orden und Ehrenzeichen, Disziplinarrecht, Urlaub und seelsorgerische Betreuung bis zum Verhältnis zwischen Bundeswehr und Polizei. Sein Anliegen ist, die im Wehrrecht verankerten Rechte und Pflichten zum Allgemeingut des Bürgers in Uniform und all derjenigen werden zu lassen, die mit der Bundeswehr zu tun haben.

Um dieses Ziel zu erreichen, wählten die Autoren eine dreigliedrige Form. Abschnittsweise sieht sich Johannes Bürger, dessen soldatisches Leben geschildert wird, einem Problem des Wehrrechtes gegenübergestellt. Zum jeweiligen Problem kommt dann die juristische Erläuterung mit Anziehung der entsprechenden Paragraphen der Gesetzgebung. Und schließlich werden noch alle mit dem Fall zusammenhängenden Formulare, Schriftverkehrsformen, Tabellen und Organisationsschemen abgedruckt. Alles ist vollständig erschöpfend behandelt und farblich fundiert.

Leider haben Rechtsverordnungen, Formulare und Tabellen den Nachteil, von Zeit zu Zeit geändert, ergänzt und neu kommentiert zu werden. Dieser Tatsache wird im Vorwort mit dem Hinweis Rechnung getragen, daß sich die Ausführungen des Buches auf dem Stand der Gesetzgebung vom 1. April 1964 befinden. Die Gefahr des Veraltens ist der Nachteil eines solchen Buches – für das der Wehrpflichtige die erste Dekade seines Soldes auf den Tisch legen muß – gegenüber den auf jeder Kompanieschreibstube stehenden, durch Berichtigungen ständig auf dem laufenden gehaltenen Vorschriftensammlungen.

Doch dieser Nachteil bezieht sich nicht auf die amüsante Schilderung des soldatischen Lebens des Staatsbürgers und späteren Staatsbürgers in Uniform Johannes Bürger. Das liest sich glatt und unterhaltend, ist mit guter Einfühlung in die Psyche des jungen Soldaten geschrieben und so geschickt aufgebaut, daß der Leser, ob er will oder nicht, unmerklich in das trockener, raschelnde Gestrüpp der Wehrrechtsparagraphen hineingeführt wird. Das ist gekonntes populär-juristisches Schrifttum.

In dem Bestreben, populär und eingängig zu schreiben – das heißt, den Intelligenzgrad seines Lesers nicht sehr hoch einzuschätzen – und die Exempel einprägsam zu gestalten, gehen die Autoren sehr weit. Das geht aus den Namen der handelnden Personen besonders hervor. Ein Wehrdienstverweigerer heißt Grübel, ein kurzsichtiger Soldat Unsicht, ein kranker Anginus, ein renitenter gar Bock und ein Unteroffizier zwangsläufig Stramm, und so weiter. Derartige Eselsbrücken baut man vielleicht im Kinderbuch, im Jugendbuch schon nicht mehr. Vorgelegt aber wird ein Buch, das sich mit der ernsten Materie des Wehrrechts und damit mit dem Soldatischen schlechthin beschäftigt.

Hans-Jürgen Laturner