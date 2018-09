Die Amerikaner und Belgier haben Wort gehalten. Die fünfhundert belgischen Fallschirmjäger, die mit US-Transportmaschinen in die Rebellenhochburg Stanleyville geflogen worden waren, befreiten über zweitausend Geiseln aus den Händen der Aufständischen, dann verließen sie den Kongo wieder. Ihr Einsatz war nichts anderes als eine humanitäre Aktion in höchster Not. Politische oder militärische Überlegungen spielten keine Rolle. Es ging um Maischen, Weiße und Schwarze, die um ihr Leben fürchten mußten. Es ging nicht darum, Moise Tschombé zum Sieg über seine Gegner im Ostkongo zu verhelfen. Kaum hatten die belgischen Paras Stanleyville verlassen, da begannen die Rebellen auch schon, die Stadt zurückzuerobern. Der Bruderkrieg im Kongo ist noch immer nicht beendet.

All dies entlarvt die wortreichen Proteste afrikanischer und kommunistischer Regierungen als scheinheilige Propagandamanöver, die zu nichts anderem ersonnen waren, als die Amerikaner und Belgier noch am Vorabend der UN-Vollversammlung als „Imperialisten“ und „Kolonialisten“ in Verruf zu bringen. Es nimmt denn auch nicht wunder, daß die sowjetische Presse in scharfen Tönen die „Aggression“ der Fallschirmjäger geißelte, die Lynchdrohungen der Rebellen und die Ermordung vieler Europäer aber verschwieg. Die Folge dieser systematischen Aufpeitschung der Massen waren die von der Polizei geduldeten Ausschreitungen afrikanischer und asiatischer Studenten vor der Moskauer US-Botschaft. Ähnliches trug sich auch in Kairo zu, wo die Kennedy-Bibliothek mit ihren 27 000 Bänden von einem blindwütigen Mob in Brand gesteckt wurde.

So fadenscheinig diese Haßagitation auch sein mag, mit der zumal die neuen Männer im Kreml um das Wohlgefallen der Chinesen und Afrikaner buhlen, so achtsam sollten die Westmächte dennoch sein, wenn nach ihren Diensten verlangt wird. Gerade im Kongo werden die Motive ihres Handelns stets suspekt sein. Militärische Aktionen, seien sie aus humanitären Gründen auch noch so gerechtfertigt, schaffen nur böses Blut.

Als Ausweg aus diesem Dilemma böte sich eine Friedenstruppe der Vereinten Nationen an, die endlich aufgestellt werden müßte. Als internationale Eingreifreserve auf Abruf unter dem Oberbefehl des UN-Generalsekretärs, unabhängig auch von jedem Veto, wäre sie am besten geeignet, in Notfällen zu helfen. Die dramatischen Vorgänge in Stanleyville sollten die Mitglieder der Vollversammlung endlich dazu bringen, sich ernsthaft mit dem keineswegs neuen Gedanken zu beschäftigen. U Thant könnte niemand verdächtigen, daß er mit einer Weltfeuerwehr „neokolonialistische“ Machtpolitik betreiben wolle. D. St.

