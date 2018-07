Ich ging ins Postamt 30 um zu telephonieren. Eine Frau stand vor der leeren Zelle und sagte: „Ich komme immer in eine falsche Leitung und nun will ich solange warten, bis der Herr zu Ende gesprochen hat, in dessen Leitung ich immer gekommen bin.“

Ich kam auch in eine falsche Leitung und unterbrach das Gespräch; das zwei Herren miteinander führten, und fragte, ob vor mir eine Frau in ihre Leitung gekommen sei. Der eine Herr: „Viermal war es eine Frau“, der andere Herr: „Es war aber immer dieselbe Frau.“ Ich ging zum Hauptbahnhof.

Die Telephonzellen stehen dort im ersten Stock in einer Reihe hinter einer Glaswand. Ich wählte und dachte, das ist die richtige Leitung, aber plötzlich war die Leitung tot.

Ich stellte mich zu den Leuten auf die Straße, die die Leute beobachteten, die da oben telephonierten. Eine Frau in Zelle 9 zog aus dem schmalen Spalt ihrer Handtasche langsam ein Taschentuch heraus und schwieg. Dann hielt sie sich das Taschentuch vor den Mund.

Anschließend ging ich ins Postamt 36. In Zelle 1 stand ein junger Mann und zählte sein Kleingeld. Ich sagte: „Wann wollen Sie denn endlich telephonieren?“ Der junge Mann: „Ich wähle seit zehn Minuten immer ein und dieselbe Nummer, aber mein Gesprächsteilnehmer ist zu weit weg, er hört mich nicht, und ich kann doch nicht schreien. Und wenn ich den Hörer auflege, fallen jedesmal andere Groschen heraus, als die, die ich hineingesteckt habe, meistens ganz neue.“

Ein Mann mit einem Koffer ging in Zelle 5, ich in Zelle 8. Wieder kam ich in eine falsche Leitung und hörte wie jemand sagte: „Schläft er? – So, er schläft. – Tief? – Also ganz tief. – Weh tun? Wenn er ganz tief schläft, tut das nicht weh. – Angst? – Stell die Klingel ab. – Wo ich bin? In einer Telephonzelle. – Ob der Koffer groß genug ist? – Den großen muß ich noch holen. – Ja, ich klopfe dreimal, dann wird es hoffentlich gerade dunkel sein.

Ich mußte husten und verließ die Zelle 8. Der Mann mit dem Koffer, der aus Zelle 5 kam, sagte: „Haben Sie, kurz bevor ich mein Gespräch beendet, gehustet?“ Ich sagte, ich sei wieder in eine falsche Leitung gekommen und hätte husten müssen. „Dann muß ich noch einmal telephonieren“, sagte der Mann, „Sie waren in meiner Leitung.“ Er ging in Zelle 2 und ließ den Koffer draußen. Ben Witter