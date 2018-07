Lewis L. Strauss: Kette der Entscheidungen; Droste Verlag, Düsseldorf; 526 Seiten, 26,80 DM.

Der Verfasser war jahrzehntelang enger Vertrauter amerikanischer Präsidenten, und er hat wie wenige andere Männer einen Einblick gewinnen können in den Gang der Ereignisse, die Amerika zur stärksten Atommacht der Erde gemacht haben. Strauss berichtet in diesem Buche von seiner Jugend, von seiner Laufbahn und besonders ausführlich von allen jenen Erwägungen und Entschlüssen, die sein Land waffentechnisch und außenpolitisch dahin geführt haben, wo es heute steht. Strauss ist aber nicht nur ein Manager der Macht, ein Meisterder Verhandlungen mit Sachverständigen, Diplomaten und Abgeordneten, sondern auch ein Mann mit ausgeprägten philosophischen Überzeugungen. Ihn erfüllt tiefes Mißtrauen gegenüber den Sowjets, aber mit gläubiger Zuversicht denkt er an die Zukunft der Menschheit. Man glaubt, einen der Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung von Philadelphia vor sich zu haben, wenn man Sätze liest wie diesen: „Welche Maschine kann je Mitgefühl und Gerechtigkeit berücksichtigen, die – während die Aufklärung der Menschen fortschreitet und sein Bewußtsein der Brüderlichkeit erwacht – immer häufiger die Entscheidungen beeinflussen werden, die seine Zukunft in der Welt und im Universum bestimmen?“ G. G.