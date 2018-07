Inhalt Seite 1 — Die Farbe bestimmt die Blüte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Name des Pigmentes „Phytochrom“ deutet nur an, daß es sich um einen Pflanzenfarbstoff handelt. Das Pigment ist grünblau bis dunkelblau und nicht besonders farbstark; es findet sich anscheinend in jeder Pflanze, aber in so geringen Mengen, daß es eigentlich keinen Einfluß auf die Farbe der Pflanzenteile nehmen könnte. Dennoch haben sich vier amerikanische Wissenschaftler, H. A. Borthwick, Sterling B.Hendricks, W.H. Siegelmann und Warren Butler in rund zehnjähriger Arbeit darum bemüht, ein winziges Krümchen des Pigments aus vielen Zentnern junger Hafer-Sprößlinge zu isolieren. Die Bedeutung des Pigmentes scheint die Arbeit vollauf zu lohnen: Der Farbstoff bestimmt offenbar, zu welcher Jahreszeit die Pflanze ihre Blüten entfalten soll.

Die wichtige Eigenschaft des Pigmentes haben die vier Wissenschaftler in ihrem Laboratorium für landwirtschaftliche Forschung in Beltsville (Maryland) zuerst erkannt, als sie sich mit den Veränderungen befaßten, die die Pflanzen im Tag- und Nachtrhythmus durchmachen. Nachdem sie den Elektronik-Experten Karl Noris damit beauftragt hatten, ihnen ein „ungewöhnlich empfindliches“ Spektrometer zu bauen, konnten die Forscher indirekt auf ein paar Eigenschaften ihres Farbstoffes schließen, deren Kenntnis für die Isolierung und Identifizierung des Pigmentes unentbehrlich war.

Das Spektrometer arbeitet bichromatisch, das heißt mit zwei Wellenlängen, von denen der Farbstoff eine besonders stark, die andere besonders schwach absorbiert; das Gerät zeigt also an der Stelle des Absorptionsmaximums und des Absorptionsminimums mindestens je eine Spektrallinie. Dieses Spektrallinienpaar erleichtert die Unterscheidung von anderen Substanzen. Am Vorhandensein der Linien kann die Anwesenheit des Farbstoffes erkannt werden und an der Intensität der Linien seine Konzentration.

Schon einige Jahre bevor die Forscher das erste Krümchen ihres Farbstoffes gesehen hatten, wußten sie, daß er blaugrün sein muß. Sie hatten es daran erkannt, daß der Farbstoff unter dem Einfluß roten Lichtes, also im Licht der Farbe, die zu seiner eigenen komplementär ist, besondere Bereitschaft zeigte, chemische Reaktionen einzugehen. Die Zersetzungstemperatur von etwa 60 Grad deutete darauf hin, daß es sich um einen Eiweißstoff handelt oder um ein Pigment, das chemisch fest an einen Eiweißstoff gebunden ist.

Mit diesen Kenntnissen ausgerüstet, machten sich die Wissenschaftler in Beltsville an die Arbeit. Ihr Ziel war die Anreicherung und schließlich die Reindarstellung des Pigments.

Nachdem sie den Bruchteil eines Kubikmillimeters des gesuchten Pigmentes isoliert hatten, wandten sich die Forscher der Aufgabe zu, die Funktion des Phytochroms in der Pflanze zu studieren. Der Farbstoff wird, das fanden die Wissenschaftler schnell heraus, vom Licht verändert und das legt die Vermutung nahe, daß er die Blütezeit der Pflanze festlegt.

Diese Zeit nämlich wird offenbar von der Länge der Nächte bestimmt, was sich zum Beispiel aus Versuchen ergibt, bei denen man das Einsetzen der Blüte dadurch verschieben konnte, daß die Pflanze nachts eine Weile beleuchtet oder am Morgen länger als es der Jahreszeit entsprach der Dunkelheit ausgesetzt wurde.