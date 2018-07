Funk

RADIO BREMEN Freitag, 27. November, das Spätprogramm:

Hans Bender (Jahrgang 1919, Lyriker, Erzähler) kam hier zweimal zu Wort, der fünfundvierzig- und der zwanzigjährige. Zwei Menschsein, urteilend und richtend, schoben sich ineinander (durch Tonschattierungen sehr plastisch verifiziert durch Günther Starck).

Erinnerungen an Benders Schulzeit in einem Schwarzwaldinternat während der dreißiger Jahre schimmerten, mehr quälend als beflügelnd, durch den Bericht vom Vormittag in einem Kölner Gymnasium heute, das der Gast, der in sechs Unterrichtsstunden Mäuschen spielen durfte, mit geheimem Neid bewunderte.

Damals: ein Gebäude zwischen Klosterburg und Kaserne, Lernanstalt; honorige, zum Teil kauzige Pädagogen mit naivem Glauben an einen konservierbaren Humanismus. Heute: Beton und Glas, die Lehrer locken keine Karikaturisten mehr an; die Herren Schüler, zur freien Mitarbeit aufgerufen, dürfen „nein“ sagen und machen von diesem Recht auch Gebrauch. Das Pendel schwingt zu unbegrenzter. Weltoffenheit, Freiheit, Realisierung der Demokratie; auch über die Anti-Baby-Pille lächelt die 13. Klasse ...

Durch die Kunst des Erzählers, in dessen Sätzen schwäbische humanistische Tradition („das geliebte Latein“!) schwang und sich gegen Schwarz-Weiß-Malerei behauptete, wurde der Bericht zum Resümee politischer und pädagogischer Umbruchs. Der Bildungsnotstand von heute, Lehrermangel und Klassenüberfüllung, wurde nicht ganz übergangen.

Die neue Sendereihe, literarische Reportagen aus dem Alltag, unter dem gemeinsamen Titel „Schriftsteller vor Ort“, hatte einen günstigen Auftakt. Willi A. Koch