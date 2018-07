Von Hildegard Hamm-Brücher

Der grundlegende Unterschied zwischen dem sowjetischen Schulsystem und dem deutschen liegt – vom Ideologischen einmal abgesehen – in dem Prinzip der Einheitsschule. Ich weiß wohl, daß dieses Prinzip zu jenen bundesrepublikanischen Tabus gehört, über die laut nachzudenken wenig ratsam ist. Dennoch habe ich die brisante Frage mit auf meine Studienreise genommen, ob wir es uns mit dieser strikten Ablehnung nicht vielleicht ein wenig zu leicht machen? Denn schließlich ist ja die Einheitsschule nicht allein eine Idee des Sozialismus, sondern auch das legitime – und anderswo auch gutgedeihende – Kind der Demokratie, während die von uns bevorzugte Konzeption der Zwei- bis Dreigliedrigkeit die Schulstruktur eines ständisch gegliederten Obrigkeitsstaates verkörpert. Wir lehnen die Einheitsschule ab, weil wir befürchten, daß unsere höheren Schulen, also am Ende etwa sechs Prozent aller Schüler dabei zu kurz kommen könnten. Gerade umgekehrt argumentieren die Demokratien und der Sozialismus zugunsten der Einheitsschule, daß sie nicht nivelliere, sondern überhaupt erst differenzierte Aufstiegsmöglichkeiten für jene 94 bis 96 Prozent der Schuljugend verwirkliche, die im mehrgliedrigen Schulsystem keine echte Chance dazu erhält.

Nun wird immer beteuert, daß die heutige westdeutsche Dreigliedrigkeit weder eine ständische noch eine obrigkeitsstaatliche Prägung habe. Trotz Schulgeldfreiheit, trotz Erziehungsbeihilfen und trotz Elternbeiräten bin ich davon solange nicht überzeugt, wie nicht einige Prozent „dummer“ Kinder von Fabrikdirektoren auf der Volksschulbank sitzen und mindestens zehn Prozent Arbeiterkinder in der höheren Schule.

Solange das nicht der Fall ist, wird die westdeutsche höhere Schule als Standesschule angesehen werden, und zwar vor allem deshalb, weil Art und Umfang des Bildungsangebots an Volksschulen nicht allein auf Begabungs-, sondem mehr noch von alters her auf Standesunterschiede zugeschnitten ist, (Dafür bieten Volksschul-Lesebuchtexte, Lehrpläne, das Fehlen von Fachlehrern und so weiter „klassische“ Beweise.)

Auf Grund meiner früher in England und Amerika, aber jetzt auch in Rußland gewonnenen Eindrücke kann ich nicht umhin, festzustellen, daß durch die Verwirklichung der Einheitsschule das allgemeine Bildungsniveau wesentlich gehoben wird. Das Prinzip der Einheitsschule zwingt einfach dazu, an alle Schüler wesentlich höhere Anforderungen zu stellen, als wir es in unserer traditionellen Volksschule gewohnt sind, in der es ja weder Semester- noch Abschlußprüfungen gibt und während der letzten Schuljahre sogar kaum noch die Gefahr des Sitzenbleibens besteht.

Da weht in der sowjetischen Volksschule ein völlig anderer Wind! Allwöchentlich wird ein komplettes Notenbüchlein den Eltern zur Unterschrift vorgelegt. Die Versetzung ist an erfolgreiche Jahresprüfungen gebunden und der Übergang zu weiterführenden Fachschulen an eine erfolgreiche Abschlußprüfung nach der Acht-Jahres-Schule. Die Stundenpläne und Lehrpläne der Acht-Jahres-Schule unterscheiden sich ganz wesentlich von denen unserer, Volksschuloberstufe. Spätestens mit der fünften Klasse beginnt der Unterricht in einer obligatorischen Fremdsprache, mit vier, streckenweise mit sechs Wochenstunden. In der sechsten Klasse beginnt der Physikunterricht mit vier Stunden, in der siebten Klasse der Chemieunterricht mit der gleichen Stundenzahl. Die Zahl der Mathematikstunden nähert sich der an unseren höheren Schulen, und die wöchentliche Gesamtstundenzahl liegt höher als bei den deutschen Volksschulen,

Ein ganz wesentlicher Unterschied ist es auch, daß in der Einheitsschule nach den ersten vier Schuljahren, ähnlich wie an unserer höheren Schule, ausschließlich Fachlehrer unterrichten. Wenn wir es mit dem Ziel eines guten Fremdsprachenunterrichts oder eines wohlfundierten Chemie- und Physikunterrichts an den Volksschulen ernst meinen, wird auch uns der Abschied vom Einheits-Volksschullehrer bestimmt nicht erspart bleiben.,