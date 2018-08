Nein, eine gute Anthologie scheint mir das nicht zu sein. Aber trotzdem ist sie wichtig und nützlich. Wir haben es mit einem geradezu zweifelhaften und fragwürdigen Buch zu tun. Für das wir dennoch dankbar sein sollten. Ein paradoxer Fall, heikel und fatal zugleich.

Das widerspruchsvolle und heftige Verhältnis zu dieser Veröffentlichung wird zunächst einmal durch die allgemeine Situation verursacht, auf die sie in der Bundesrepublik trifft und an die sie uns – allein durch ihre Existenz – mit ebenso unbequemer wie notwendiger Deutlichkeit erinnert. Kurz: es handelt sich um die Schriftsteller, die Deutschland 1933 und in den folgenden Jahren verjagt und vertrieben hat; Und um jene, die zwar in Hitlers Staat leben und wirken durften, aber nicht leben und wirken wollten.

über Thomas Mann sagte François Mauriac: „Il a maintenu durant la traversée du tunnel hitlérien la gloire du gerne allemand.“ Daß dies nicht nur auf den größten Romancier zutrifft, der je in deutscher Sprache geschrieben hat, sondern auch auf den besten Teil der Exilliteratur, wird heute nur noch von Verblendeten und Ignoranten geleugnet.

Indes scheint es mir kaum weniger sicher zu sein, daß die Wiedereinbürgerung der Werke dieser Schriftsteller in der Bundesrepublik im Grunde nicht erfolgt ist. Mit vielen bemerkenswerten Zeugnissen der Exilliteratur sind die hiesigen Leser überhaupt nicht oder zu spät oder nur unzulänglich konfrontiert worden. Und auch da, wo ernsthaft versucht wurde, diese Literatur zu integrieren, blieben die Ergebnisse meist spärlich. Warum eigentlich?

Falsch wäre es, wollten wir die Schuld bei den westdeutschen Verlegern und Lektoren, den Redakteuren und Kritikern suchen. Viele von ihnen haben ihren guten Willen hinreichend bewiesen. Ist also das Publikum schuld, das für die Bücher der Exilautoren in der Regel nur wenig Verständnis zeigte?

Gewiß läßt sich einiges mit dem natürlichen Einfluß der Zeit, also mit der Vergänglichkeit des literarischen Werks, erklären.

Manche hervorragenden Dichter, die in der Verbannung gestorben sind, gehören mit ihrem Hauptwerk dem wilhelminischen Zeitalter an – so Alfred Mombert und Karl Wolfskehl. Manche Expressionisten, die 1920 in aller Munde waren – wie etwa Walter Hasenclever und Ernst Toller – wurden schon um 1930 als etwas antiquiert empfunden und können heute nur noch als literarhistorische Erscheinungen betrachtet werden. Andere Autoren ernteten in den Jahren der Weimarer Republik zwar Weltruhm, doch kann ihnen schwerlich literarische Bedeutung zuerkannt werden – dies gilt, beispielsweise, für Emil Ludwig. Aber selbst das Werk eines wahrhaft säkularen Schriftstellers wie Heinrich Mann ist zum größten Teil längst verblaßt.