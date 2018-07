Es klingt beinahe wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Marschall Ayub Khan, der 1958 als Militärdiktator die Macht in Pakistan übernahm, muß nun sein Präsidentenamt gegen eine 71jährige Frau verteidigen; und es ist noch keineswegs ausgemacht, daß er als Sieger aus diesem Wettstreit hervorgeht. Präsident Ayub hat sich zur Wahl gestellt – ein erstaunlicher Schritt für einen Militärdiktator. Zwar ist es keine direkte Wahl; gewählt wurden jetzt die Wahlmänner, die sogenannten „Basisdemokraten“, die im Frühjahr die Zusammensetzung des Parlaments und den Präsidenten bestimmen; aber auch diese indirekte Wahl bedeutet ein beträchtliches Risiko für Ayub.

Die Konkurrentin des Marschalls, Fatima Jinnah, steht zwar schon in einem ehrwürdigen Alter, sie ist auch als Politikerin seit anderthalb Jahrzehnten nicht mehr hervorgetreten, aber sie trägt einen Namen, der im ganzen Lande mit Verehrung genannt wird. Sie ist die Schwester von Mohammed Ali Jinnah, dem „Vater der Nation“. Wenn auch ihre politischen Qualitäten, wie böse Zungen sagen, an die ihres Bruders bei weitem nicht heranreichen, so gleicht sie ihm doch erstaunlich – im Gesichtsschnitt, in den Gesten und auch in der Fähigkeit, die Massen zu begeistern. Wo immer sie erscheint, jubelt man ihr zu. Sie ist die Kandidatin der fünf Oppositionsparteien, die sich im Grunde nur in einem einig sind: Ayub Khan die Macht zu entreißen.

Ayub, so hart bedrängt, läßt es denn auch an soldatischer Direktheit gegenüber seiner Konkurrentin nicht fehlen. Wenn es eine Minimalqualifikation für Präsidenten gäbe, so erklärte er grob, dann hätte diese Frau nicht kandidieren dürfen; sie sei eine „alte Einsiedlerin, etwas geistesschwach und in der Politik völlig unerfahren“. Sie sei nur das Sprachrohr für die Parteipolitiker der schlimmsten Sorte.

Die Wahlhelfer Ayubs spielen abfällig auf den früheren Beruf Fatima Jinnahs an und nennen sie „diese Zahnärztin von Bombay“. Privat geben sie auch zu verstehen, daß sie nicht einmal imstande sei, ihre Diener richtig zu behandeln. „Wir sind ein sehr emotionales Volk“, sagte ein Parteigänger Ayubs, „und wir verehrten Jinnah so sehr, daß uns sogar sein Hund heilig war. Wir haben seine Schwester immer als First Lady von Pakistan betrachtet. Aber als Jinnah starb, hat sie nicht begriffen, daß Pakistan keine Monarchie ist und daß sie nichts geerbt hat.“

Was Fatima Jinnah von Ayub Khan hält, ist den Zeitungen kaum zu entnehmen; ob aus Takt- oder aus Zensurgründen ist ungewiß. Immerhin ist zu lesen, sie sei der Ansicht, daß „das Volk absoluter Herr des Landes ist. In seiner Hand liegt die Souveränität, und niemand auf Erden kann sie ihm entwinden“. Das klingt natürlich wie Musik in den Ohren jener Pakistanis, die der vollen parlamentarischen Demokratie nachtrauern und die verheerende Mißwirtschaft der Parteien längst vergessen haben.

Diese Wahl ist tatsächlich eine Art historische Auseinandersetzung – eine Entscheidung zwischen jenen, die glauben, daß die jetzt unabhängig gewordenen Länder sofort die volle parlamentarische Demokratie einführen sollten, und den anderen, die – wie Präsident Ayub – der Ansicht sind, ein Entwicklungsland mit einer heißblütigen Bevölkerung müsse langsam und vorsichtig zur Demokratie geführt werden R. D.