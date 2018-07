Inhalt Seite 1 — Geistige Epidemie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Werner Richter

Daniel J. Boorstin: „Das Image“; Rowohlt Reinbek; 232 Seiten, Paperback, 12,80 DM.

In seinem Buch macht der Amerikaner Daniel J. Boorstin seine Landsleute mit Schwung und Schärfe darauf aufmerksam, daß sie kaum noch innerhalb der Realität leben, in die sie gehören. Vielmehr seien sie immer mehr in eine Welt der Einbildungen entwichen, in der sie fänden, was immer ihnen angenehm und bequem sei; ernennt sie Opfer der „graphischen Revolution“, worunter er ihre unablässige Überrieselung mit „Images“ versteht – ein Ausdruck, der etwa dem neudeutschen „Leitbild“ entspricht. Der einzige Zweck des Image, so sagt er, sei, „die Realitäten in den Schatten zu stellen“ und so die wohltuende Vorstellung eines für alle erreichbaren genußreichen Lebens zu verbreiten – wie es freilich, soweit unsere weltgeschichtliche Kenntnis reicht, noch nie bestand.

Beispiele hat Boorstin ohne Zahl zur Hand. Schon was die Zeitungen täglich an hervorragender Stelle als Nachricht servieren, sei nicht das substantiell Wesentlichste, sondern das, wovon die Redaktionen den interessantesten oder behaglichsten Eindruck gehabt haben, den sie, in durchaus guter Absicht, den Lesern weiterzugeben wünschen. Schlagzeilen wie „Präsident bemüht sich, ein allgemeingültiges Image zu entwerfen“, seien üblich und würden nirgends beanstandet. Sehr rasch verfalle der Leser dem Reiz solcher Pseudoereignisse, bis er glaube, daß sie die einzig realen seien; „unsere scheinbare Fähigkeit, unsere übertriebenen Erwartungen zu befriedigen,läßt uns vergessen, daß sie übertrieben sind“.

Wer eigentlich liest beispielsweise die ungeheuren Massen der Romane, die alljährlich den amerikanischen Markt überschwemmen? Im Grunde wohl kaum jemand. Der Amerikaner des Durchschnitts lernt sie entweder in der barbarischen Verkürzung kennen, in der die zahlreichen „Digests“ sie „kondensiert“ darbieten, und kann so an einem Abend ihrer vier oder fünf bewältigen, oder er erfährt ungefähr ihren Inhalt, wenn er ihrer Umarbeitung zum Film im Kino begegnet. In jedem Falle wird das, was Reiz der literarischen Form sein könnte, wie mit ätzender Säure getilgt; nur das dürre Skelett des Werkes wird – freilich eben deshalb mühelos – zur Kenntnis genommen.

Oder: zu der seit kurzem evident gewordenen Reiselust auch des amerikanischen Mittelstandes bemerkt Boorstin, vorbei seien die Zeiten, in denen ein Reisender „traveller“ hieß, ein Wort, das schon durch seine Verwandtschaft mit dem französischen „travail“ auf die persönlichen Mühen und Risiken hinwies, die auf sich nehmen mußte, wer die Welt sehen wollte. Heute gebe es nur noch den „tourist“, der die Reise wie eine fertig verpackte Ware in einer Agentur kaufe, unterwegs jedoch von der Realität des durchreisten Landes und seiner Menschen hermetisch abgeschlossen bleibe, um nicht etwa das Image zu gefährden, das ihm in Amerika eingepflanzt wurde. Im Flugzeug nun gar, über der Wolkendecke, ist ihm nicht einmal auf die Landschaft ein Blick gestattet.

Oder auch: Wie kinderleicht sei es heute in Amerika, persönliche Berühmtheit zu erlangen! In der Tat, auf allen Niveaus des Landes wimmelt es von synthetischen Helden, Stars der Politik, des Films, des Fernsehens, der Technik des Boxrings, des Baseballfeldes, ja, der Gangsterbezirke. Sie werden bekannt einfach dadurch, daß ihre Namen unablässig bei jeder irgendwie möglichen Gelegenheit wiederholt werden, bis beim Harmlosen des Durchschnitts der Zwangsschluß entsteht, jener Mr. X oder Y müsse wahrhaft eine Berühmtheit sein, da andernfalls von ihm nicht derart endlos die Rede sein könne. Doch auch dieser Gedanke – Boorstin riskiert hier die Tautologie: das Bekannteste ist das Bekannteste – inmitten eines riesigen Aufgebots von Berühmtheiten zu leben, verschönt das Dasein des banalen Unberühmten.