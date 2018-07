Die Suche nach Gold und Edelsteinen hat seit jeher in der Abenteuerliteratur eine große Rolle gespielt. Daß es noch immer möglich ist, zu diesem uralten Thema neue und interessante Geschichten zu schreiben, beweist ein unlängst erschienenes Abenteuerbuch für Kinder –

Marion Garthwaite: „Ins Tal der Goldsucher Herold Verlag, Stuttgart; 176 S., 8,50 DM.

Nach dem Tod ihrer Mutter ganz auf sich allein gestellt, unternehmen die Geschwister Madie und Jonathan in den Tagen des kalifornischen Goldrausches den gefahrvollen Weg von San Francisco hinauf in die Berge. Ihr Vater hat in der Rauhen Schlucht einen großen Goldfund gemacht; aber um Haaresbreite wird dieses Glück seinen beiden Kindern und ihm selbst zum Verhängnis. Eine ungewöhnlich spannende und eindrucksvolle Erzählung für Kinder von etwa 12 Jahren an. Am konkreten Einzelfall schildert sie denkbar anschaulich eine der abenteuerlichsten Epochen der jüngeren nordamerikanischen Geschichte, ohne dabei in eine simple Schwarz-Weiß-Malerei zu verfallen. – er