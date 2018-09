Inhalt Seite 1 — Harold Wilsons Zwei-Fronten-Krieg Seite 2 Auf einer Seite lesen

London, Anfang Dezember

Die Labourpartei hat 1931 nicht vergessen; noch ist den Sozialisten in schmerzhafter Erinnerung, wie ihr Premierminister Ramsay MacDonald unter dem Druck der Weltwirtschaftskrise in einer „Nationalen Regierung“ Gefangener und Strohmann der Konservativen wurde. An diese Erinnerung appellieren heute manche Labour-Politiker, wenn sie von Harold MacWilson sprechen und den Premierminister vor einer zu „rechten“ Politik warnen.

Wilson war von Anfang an entschlossen, sich weder in der Innen- noch in der Außenpolitik vom linken Flügel seiner Partei die Marschroute vorschreiben zu lassen. Seine Wirtschaftspläne machten, früher oder später, eine harte Sprache gegenüber den Gewerkschaften unvermeidlich; und seine nuklearen Absichten waren weit entfernt von dem Unilateralismus, der einseitigen Abrüstung, zu der sich ein Teil der Labourfraktion bekennt.. Die Zusammensetzung seiner Regierung, die Heranziehung von Schlüsselpersönlichkeiten der linken Linken wie Frank Cousins, Anthony Greenwood, Barbara Castle, bezweckten nicht zuletzt, diesen bevorstehenden Konflikt möglichst zu dämpfen. Denselben Zweck verfolgte das Herbstbudget seines Schatzkanzlers Jim Callaghan, das die Partei darüber beruhigen sollte, daß die Regierung – wie unpopulär sie sich auch werde gebärden müssen – doch das Herz auf dem rechten – das heißt auf dem linken – Fleck habe. Aber das Ausmaß der Wirtschaftskrise, die Wilson von den Tories geerbt hatte, durchkreuzte die Wirksamkeit solcher Taktik.

Die Labourführung hatte damit gerechnet, daß ihre Wahl einen Sturm auf die Pfundwährung provozieren könne, und schon vor langem klargestellt, daß eine Labourregierung in einem solchen Fall auch vor einer Diskonterhöhung nicht zurückschrecken werde. Daß sie es nach einigem Zögern schließlich auch tat, war für die Sozialisten vom alten Schlag erst recht alarmierend; für sie ist ein niederer Zinsfuß geradezu ein Glaubensartikel. Und die linke Linke hatte noch mehr Grund, unzufrieden zu sein. Die Regierung verständigte durch eine gezielte Indiskretion die City davon, daß die im Herbstbudget angekündigten Körperschafts- und Kapitalszuwachssteuern die gegenwärtige Steuerbelastung nur geringfügig ändern werde. Als die Regierung dann noch ablehnte, erhöhte Altersrenten sofort auszuzahlen, da kam es innerhalb der Labourfraktion fast zur offenen Revolte.

Am Tag nach Wilsons Unterhausrede, die in Bonn solche Bestürzung hervorrief, taten Führer des linken Flügels bei einer Fraktionsversammlung im Komiteeraum 10 des Palastes von Westminster ihr Bestes, eine Rebellion gegen Wilson auszulösen; die Rede hatte auch unter ihnen Bestürzung hervorgerufen, aber aus genau den entgegengesetzten Gründen. Während Bonn tief enttäuscht war, daß die Rede eine Kritik an dem MLF-Konzept enthielt, begriffen diese Labourabgeordneten nur zu gut, daß die Rede eben keine Absage an die MLF war, keine Absage an eine nukleare Gemeinschaft zwischen Großbritannien und der Bundesrepublik, auch nicht die Verwerfung der Möglichkeit britischer Teilnahme an gemischt-bemannten Kräften – und das war ihnen einfach zuviel. Einen solchen Rückzug nach rechts nahmen Wilsons Kritiker nur darum ohne offene Revolte hin, weil gerade an jenem Dienstag die Existenz der Regierung am schwersten bedroht schien: Es war der Tag, an dem sich zeigte, daß die Diskonterhöhung auf sieben Prozent nicht genügte, um einen neuen, noch heftigeren internationalen Spekulationssturm auf das Pfund zu verhindern. Erst der internationale Sicherungskredit von drei Milliarden Dollars stoppte die Währungskrise und führte die Atempause herbei, welche die Regierung so dringend braucht. Zu alledem kam schließlich auch, daß Wilson die Angriffe von der konservativen Rechten keineswegs erspart blieben.

Wie immer die Regierung diese Atempause ausnützt, sie muß damit rechnen, daß der Zwei-Fronten-Krieg weitergehen wird. Er ist eine politische Realität. Zum Glück aber sind Mäßigung und Fairneß in der Beurteilung politischer Vorgänge auch – noch immer – eine britische Realität. Die „Times“, die noch immer am ehesten das mythische „Establishment“ verkörpert, die Kräfte hinter den Kulissen der Macht – veröffentlichte am vorigen Donnerstag einen Leitartikel, in dem es hieß: „Niemand – und am allerwenigsten die Konservativen – sollten darüber befriedigt sein, daß sich Wilson und seine Kollegen in einem finanziellen Morast befinden ... Die Ursache ist ein Erbe der vorigen Regierung. Dies muß gesagt werden, weil sich sonst ein konservativer Mythos entwickeln könnte, daß Sir Alec Douglas-Home und Maudling eine gesunde Wirtschaft hinterließen, die von Labour prompt ruiniert wurde. Das stimmt nicht.“ Die „Times“ kritisierte zwar, daß Wilsons Herbstbudget durch die „Zusage sozialer Vergünstigungen an alle und jeden“, und durch „knurrende Geräusche gegenüber der City und der Industrie“ beunruhigend wirkte; auch wird „die schlechte Handhabung der Importauflagen“ getadelt. Aber – „... die Wahrheit ist, daß von britischen Arbeitgebern viele keine Initiative haben, und von britischen Belegschaften viele träge sind. Irgendwie muß ihnen ein neuer Unternehmungsgeist eingeflößt werden ... Importauflagen lösen nichts – soweit sie protektionistisch sind, haben sie die umgekehrte Wirkung. Diskontsätze lösen nichts. Eine Abwertung würde nichts lösen. Eine Koalitionsregierung würde nichts lösen – es würde nur eine schwache Regierung bedeuten. Die Rückkehr der Konservativen zur Macht würde nichts lösen. Sie hatten dreizehn Jahre Zeit, um eine Antwort zu finden, und sie haben es nicht getan.“

Der „Economist“ – (eine der unbestechlichen Stimmen des „Establishment“) – schrieb am Wochenende: „Es war außerordentlich hart für Labour, nach dreizehn Jahren in der politischen Wüste der verzwicktesten Wirtschaftskrise zu landen, die sogar Großbritanniens reiche Wirtschaftserfahrung aufzuweisen hat. Es ist ebenso hart, unter solchen Umständen den kritischen Meinungen einer inländischen und ausländischen Geschäftswelt entgegenzutreten. Aber die Regierung hat nichts davon, sich damit abzugeben, daß diese Nachteile unfair sind. Sie mögen unfair sein; aber in hohem Maß müssen sie als Tatsachen des politischen Lebens akzeptiert werden. In Ländern, die im wesentlichen konservativ sind wie Großbritannien, bekommen linke Parteien ihre Chance gewöhnlich gerade in solchen Zeiten; und linke Parteien haben es nun einmal schwerer mit Geschäftsmännern und Finanz-Journalisten...“