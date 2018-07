Inhalt Seite 1 — Ist das Bankgeheimnis gewahrt? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Manfred Mielke

Vom Bankgeheimnis ist oft die Rede. Dennoch sind seine Bedeutung und sein Umfang weithin unbekannt. Das ist verständlich, weil das Bankgeheimnis gesetzlich immer noch nicht klar geregelt ist. Fest steht jedoch, daß die Verschwiegenheitspflicht der Kreditinstitute trotzdem rechtlich besteht. Problematisch wird es, wenn es um die eigentlich wichtigste Frage geht, ob und in welchem Umfang Banken und Sparkassen Behörden gegenüber Auskunft erteilen und Unterlagen herausgeben müssen. Darüber besteht nämlich weitgehend Unklarheit und Unsicherheit. Viele werten die Schweigepflicht der Kreditinstitute als rechtlich gesichertes Berufsgeheimnis. Dazu gehören vor allem die Kreditinstitute selbst und die Mehrheit der Bevölkerung, wie es Sichtermann in seinem bekannten Buch „Bankgeheimnis und Bankauskunft“ (1957) dargelegt hat. Demgegenüber vertreten die Behörden noch überwiegend die Meinung, daß das Bankgeheimnis dem gesetzlichen Berufsgeheimnis nicht gleichgestellt werden könne, weil du Gesetzgeber Banken und Sparkassen bisher nicht in den Kreis der Personen einbezogen habe, die Träger eines Berufsgeheimnisses sind. Ein Zeugnisverweigerungsrecht stehe den Kreditinstituten jedenfalls nicht zu, meint der Gesetzgeber. Und den Finanzbehörden gegenüber müsse nach der Abgabenordnung (AO) weitgehend Auskunft erteilt werden.

Diese Unklarheit und Rechtsunsicherheit möchten Regierung wie Gesetzgeber nunmehr beseitigen. Es sind Bestrebungen im Gange, das Bankgeheimnis als Rechtsinstitut gesetzlich zu regeln. Das ist um so notwendiger, weil eine Kapitalflucht ins Ausland hauptsächlich darauf beruht, daß niemand zuverlässig weiß, wie und wann das Bankgeheimnis gerade Behörden gegenüber gesichert ist.

Man wird Sichtermann und den von ihm zitierten Autoren folgen, daß das Bankgeheimnis bereits jetzt als „echtes Berufsgeheimnis“ besteht, das Behörden respektieren müssen. Es darf nur in besonderen Ausnahmefällen preisgegeben werden, nämlich dann, wenn höhere Rechtspflichten vorliegen. Das ergibt sich aus dem ebenfalls noch nicht geschriebenen Rechtsstaatsprinzip, das vom Bundesverfassungsgericht als wesentliche Grundlage unserer heutigen Rechtsordnung anerkannt und oft genug herausgestellt worden ist.

Alle geltenden Gesetze stehen nämlich unter der unmittelbaren Einwirkung des Bonner Grundgesetzes und besonders des aus ihm fließenden Rechtsstaatsprinzips. Speziell die Finanzbehörden dürfen sich auf die sehr fragwürdig gewordenen Bestimmungen der zum Teil längst überholten Abgabenordnung nicht so engherzig und kleinlich berufen, wie es dem blassen Wortlaut nach möglich wäre. Menschenwürde und Persönlichkeitsrechte der Bürger gehen den fiskalischen Interessen vor, zumal das Vertrauen der Bürger in die Rechtsordnung um jeden Preis gewahrt werden muß. Dazu gehört in erster Linie die behördliche Respektierung des Bankgeheimnisses im Rahmen des Rechtsstaatsprinzips und seiner oft noch ungeschriebenen Auswirkungen auf alle einfachen Gesetze. Das Bundesverfassungsgericht hat ständig betont, daß nach dem Rechtsstaatsprinzip behördliche Eingriffe in die Freiheitssphäre des Bürgers auf das notwendigste Maß zu beschränken sind; nur in diesem Sinn dürfen alle Gesetze angewendet werden, auch wenn ihr Wortlaut weitgehende Amtsbefugnisse zuläßt.

Besonders einprägsam und klar hat das Bundesverfassungsgericht diese geltenden Rechtsbeschränkungen in einem Beschluß (vom 10. 6. 63 abgedruckt in Neue Juristische Wochenschrift 1963 Heft 35/36 S. 1597) herausgestellt. Danach sind alle Gesetze und die darauf gestützten behördlichen Maßnahmen immer an dem „Übermaßverbot“ zu messen. Das gilt besonders auch für die behördliche Respektierung des Bankgeheimnisses. Durchsuchungen, Beschlagnahmungen, Verhaftungen und sonstige Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bürger darf nur der Richter anordnen; lediglich bei Gefahr im Verzug dürfen die Strafverfolgungsbehörden selbst „zuschlagen“:

„Darin liegt gerade der Grund für die gesetzliche Übertragung schwerwiegender Anordnungen auf den Richter“, erklären die Verfassungsrichter, und sie betonen weiter: Der Richter hat bei allen staatlichen Eingriffen in die Freiheitssphäre den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zwischen Mittel und Zweck zu beachten. Wenn auch das öffentliche Interesse an der Aufklärung von Verbrechen im allgemeinen solche behördlichen Maßnahmen rechtfertigt, „so genügt dieses allgemeine Interesse um so weniger, je schwerer in die Freiheitssphäre eingegriffen wird...“ Hier fordert eine dem Sinn der Grundrechte Rechnung tragende Gesetzesanwendung, daß der beabsichtigte Eingriff in angemessenem Verhältnis zu der Schwere der Tat steht, damit nicht die mit der Aufklärung der Tat verbundenen Folgen den Täter stärker belasten als die zu erwartende Strafe. Der Richter ist daher verfassungsrechtlich gehalten, im einzelnen Fall eine gesetzlich an sich zulässige Maßnahme auch am Übermaßverbot zu messen“. Soweit wörtlich das Bundesverfassungsgericht.