HANNOVER (Kestner-Gesellschaft):

„Giorgio Morandi – Alfred Kubin“ und

BERLIN (Galerie Gerda Bassenge):

„Giorgio Morandi“

Auf die Idee, Morandi und Kubin gemeinsam auszustellen, war noch niemand verfallen. Schwerlich läßt sich in der modernen Kunst Gegensätzlicheres auftreiben. Morandis Stilleben – er hat fast ausschließlich Stilleben gemalt, mit wenigen immer ungefähr gleichen Dingen, Flasche, Kanne, Glas, Dose und Leuchter – sind Inbegriff der Stille. Kubin schwelgt in bewegtester Dramatik; Gespenster, Dämonen, Phantome bevölkern die düstere Szene. Ist das also ein absurder Regieeinfall, die beiden gleichzeitig zu präsentieren, sie gegeneinander auszuspielen? Oder hat der Veranstalter gar nicht bemerkt, was jeder Besucher sofort herausfindet: die Inkommensurabilität der beiden Größen? Wieland Schmied wollte aber gerade auf ein höchst seltsames und bisher übersehenes Phänomen aufmerksam machen, daß nämlich die beiden Antipoden in ihrer Lebenssituation vollkommen übereinstimmen. Beide, Morandi wie Kubin, sind eine Inkarnation des Hieronymus-Typs, in einer transalpinen und cisalpinen Variante: Einsiedler, die sich in ihrem Gehäuse eingesponnen haben. Morandi hat sein Leben in Bologna verbracht. In dem Kleinbürgerhaus, in dem er 1890 zur Welt kam, ist er am 18. Juni 1964 gestorben. Kubin hat sich länger als fünfzig Jahre im Haus Zwickledt eingekapselt. Die Ausstellung demonstriert die Doppelfigur des Eremiten, die beiden extremen Möglichkeiten, die beiden Dimensionen, die seinem Gestalten offenstehen: Realität und Vision. Der eine hält sich an die paar unscheinbaren Dinge in seiner Stube, die Stabilität, Verschwiegenheit, Form garantieren. Der andere überläßt sich den schweifenden Geistern, die ihn heimsuchen. Wenn man aber Kubin so sieht, wie er sich selbst gesehen hat und gesehen werden wollte, als einen zu „gespenstischen Themen“ Gezwungenen und „von den sonderbarsten Schauern Berührten“, dann kann man ruhig das gesamte riesige, im Auftrag entstandene Illustrationswerk beiseitelassen. In Hannover werden nur die Zeichnungen berücksichtigt, die nicht auf literarische Sujets zurückgehen. Ein Teil der Blätter wurde von der großen Münchner Kubin-Ausstellung übernommen, das meiste stammt aus einer bisher unbekannten Pariser Privatsammlung von 199 „freien“ Zeichnungen aus den Jahren 1897 bis 1924. Manche dieser Blätter sind ganz danach angetan, das landläufige Urteil zu korrigieren, Kubin habe seine Gespenster durch eine allzu gefällige und konventionelle Manier verharmlost. Bei Morandi ist die Auswahl nicht sehr umfangreich: knapp 20 Bilder, ein Dutzend Aquarelle und 36 Radierungen – die wenigen Zeichnungen sind zu beiläufig, sie wären besser nicht dabei, weil sie den Betrachter leicht dazu verführen, Morandis berühmte Sparsamkeit in den Mitteln mit Dürftigkeit zu verwechseln. Aber eine Morandi-Ausstellung braucht nicht größer zu sein, weil die Bilder das gleiche Thema, den gleichen sehr hellen, aus zwei oder drei Tönen gemischten Klang, die seltsame Transparenz der Gegenstände, die Aufhebung ihrer materiellen Existenz nur geringfügig modifizieren. Während die Ausstellung in der Kestner-Gesellschaft schon am 8. Dezember zu Ende geht, läuft eine andere Morandi-Ausstellung in Berlin in der Galerie Gerda Bassenge bis zum 31. Dezember. Die Auswahl ist hier noch wesentlich knapper, die Bilder stammen aus den letzten zwei Jahren. Es handelt sich um die Morandi-Kollektion, die durch die Galerie Schloß Ringenberg bei Wesel nach Deutschland geholt wurde und danach in Karlsruhe, Bielefeld, Siegen, München und zuletzt bis Mitte November in Mannheim zu sehen war.

MAINZ (Galerie Baier):

„Achille Perelli“

Das Kompositionsschema für seine Bilder hat Perelli von den Comics beziehungsweise den italienischen Fumettis übernommen. Die quadratische Bildfläche ist in Felder unterteilt, auf denen Bilder-Geschichten erzählt werden. Zwischen, über und unter den erzählenden Partien befinden sich unifarbene Streifen, die den Grundton der Erzählung – Rot, Gelb, Schwarz – anschlagen und das Ganze zusammenhalten. Die Geschichten spielen unter Insekten („Regina dentata“), unter fabelhaften Mischwesen, unter freien Formgebilden, sie beinhalten Jagen, Raufen, Annäherung, Flucht, „Handicap“, ohne den Inhalt literarisch oder abbildlich zu fixieren. Perelli hat als faschistischer Maler angefangen, bevor er diese originelle und amüsante Spielart eines chiffrierten Realismus entwickelte. Bis Mitte Dezember sind seine Bilder in der Galerie Baier, die nun schon drei Jahre lang in Mainz um ein abwechslungsreiches, von modischen Tendenzen unabhängiges Programm bemüht ist. Schon 1961 hat sie Horst Anfes präsentiert. Auf Perelli folgen schwarz-weiße Bilder von R. Vombeck. g. s.