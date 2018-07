Eine Lanze für die Rothenburger Vereinigung der deutschen Industriefeuerversicherer bricht die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in ihrem Geschäftsbericht für 1963/64. Von diesem Zusammenschluß, der die Mehrzahl der deutschen Industrieversicherer umfaßt, erhofft sie, „durch Disziplinierung des Marktes und Anpassung der Prämien an die wirklichen Risikoverhältnisse zu einer allmählichen Sanierung der notleidend gewordenen Industriefeuerversicherung zu kommen“. Eine Auswirkung der auch im Ausland eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen erwartet man indes erst in nächster Zeit. Die seit Jahren erheblichen Verluste in der Sparte „Industriefeuer“ haben im deutschen Geschäft aller Versicherer im vergangenen Jahr 23,3 Prozent der Prämie erreicht. Zudem wird es immer schwieriger, für deutsche Großrisiken im Weg der Weiterversicherung (Retrozession) auf dem internationalen Markt entsprechende Deckung zu finden.

Das größte deutsche Rückversicherungsunternehmen führt die Entwicklung auf einen „übersteigerten Wettbewerb“ zurück und auf die Verstärkung von Großschäden als Folge der Automatisierung in der Industrie. Obwohl man im vergangenen Geschäftsjahr von Katastrophenschäden wie dem Hamburger Hochwasser verschont wurde, war der Schadenverlauf insgesamt erheblich ungünstiger. Der Überschuß in den technischen Branchen hat sich von 10,3 auf eine Million Mark verringert. Nur die erhöhten Vermögenserträge (63,4 gegenüber 56,1 Millionen Mark) sowie Kursgewinne, die verminderte Notwendigkeit für Abschreibungen auf Wertpapiere und ein wieder günstigerer Verlauf in der Lebensversicherung ermöglichten ohne Rückgriffe auf die Reserven ein „einigermaßen befriedigendes Gesamtergebnis“.

Trotz der Zurückhaltung der Gesellschaft, in einigen Sparten Versicherungsverträge abzuschließen, sind die Prämieneinnahmen um rund 10 Prozent gestiegen. Sie überschritten (im Eigenbehalt) die Milliardengrenze. Den technischen Reserven, die nun 1,5 (im Vorjahr 1,3) Millionen Mark betragen, wurden 196 (Vorjahr 172) Millionen Mark zugeführt. Die Katastrophenrücklage erhielt 1,5 (2,5) Millionen Mark; 5 Millionen Mark Kursgewinne sowie 3,8 Millionen aus den Vermögenserträgen gingen in die Schwankungsriickstellungen.

Stärker gestiegen als die Bruttoprämien sind die Schadenzahlungen. Sie wuchsen um 15. Prozent auf 625 (544) Millionen Mark. Für diese Entwicklung war neben dem risikoreichen industriellen Feuergeschäft die Transport- und Autohaftpflichtversicherung verantwortlich.

Neben einer unveränderten Dividende von 16 Prozent auf das gewinnberechtigte Aktienkapital, das sich zu rund 30 Prozent bei der Allianz-Versicherungs AG, München–Berlin, befindet, wird der Hauptversammlung am 11. Dezember auch eine Kapitalerhöhung um 28 auf 75 Millionen Mark vorgeschlagen, bei der die jungen Aktien zu 150 Prozent ausgegeben werden. Nach dieser Aufstockung, die dem erweiterten Geschäftsumfang sowie den steigenden Risiken Rechnung trägt, werde man für längere Zeit Ruhe haben, erklärte Generaldirektor Alzheimer.

Im laufenden Jahr erhofft man bei bisher etwa gleichem Schadenverlauf wie im Vorjahr insgesamt eine leichte Besserung. Die Schadensmeldungen liegen im industriellen Feuergeschäft bis jetzt unter denen von 1963, so daß man zwar mit verringertem, aber doch noch erheblichem Verlust werde rechnen müssen. tr.