Von Hans Günter Michelsen

Kammerspiel

der Frankfurter Städtischen Bühnen

Im Eingangsflur eines verlassenen Wohnhauses liegt bewußtlos „Der Alte“. Im Dämmerlicht einer noch funktionierenden Glühbirne reden „Das Mädchen“ und Jürgen miteinander. Hat sich „Der Alte“ beim Sturz von der Treppe das Genick gebrochen? Jürgen will das Mädchen mit sich nehmen. Sie aber rätselt, wie gebannt, an dem „Alten“ herum. Kennt sie ihn? Jürgen repetiert das Zufällige der Begegnung. Doch „Das Mädchen“ läßt durchblicken, daß es schon zwei oder drei ähnliche Vorfälle gegeben hat. Ist „Der Alte“ Karl Lappschiess? Wenn ja, wer war in diesem Hause „Lappschiess“ früher, als oben noch des Mädchens Mutter lebte? Jürgen wird es zu dumm. Er geht. Das Mädchen aber ruft ihm nach: „Rolf“. Als „Rolf“ erscheint ihr auch Kurt, der am Ende auftritt und mit dem das Dialogspiel endet, wie es mit Jürgen begonnen hat.

Zwischendurch kommt „Der Alte“ zu sich. Er besinnt sich, deckt einiges aus seiner Vergangenheit auf. Er ist des Mädchens Vater. Die Mutter