Vor einem Jahr hat der Arena Verlag in Würzburg mit Volkmann-Leanders „Träumereien an französischen Kaminen“ und einer mit den prächtigen Holzschnitten von Doré versehenen Ausgabe des „Münchhausen“ seine Reihe der Meistererzählungen für die Jugend eröffnet. Inzwischen sind in dieser Sammlung weitere fünf Bände erschienen, alle im gleichen aparten Format, ins der gleichen Ausstattung Leinen, im bunten Schutzumschlag, reich illustriert – und zum gleichen erstaunlich niedrigen Preis von 5,80 DM.

Ein Band mit Geschichten von Edgar Alan Poe, „Der Goldkäfer“, vermittelt dem jugendlichen Leser eine erste Bekanntschaft mit der abgründigen und gespenstischen Welt des großen amerikanischen Erzählers. Robert Louis Stevenson wird mit seiner zugleich spannenden und besinnlichen Geschichte „Die Abenteuer eines Pechvogels“ vorgestellt, der Tragikomödie eines vom Schicksal mit allen nur erdenklichen Tücken verfolgten jungen Mannes, die in der simplen Erkenntnis gipfelt, man solle seinen Kindern ein Taschengeld zugestehen.

Von Erika Klemm sehr schön illustriert, präsentieren sich die unter dem Titel „Schelme und Streiche“ zusammengefaßten Kalendergeschichten von Johann Peter Hebel, Perlen deutscher Prosa aus dem Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreundes. Durchaus. unbefriedigend jedoch, weil allzu direkt und linkisch, wirken leider die Federzeichnungen Otmar Michels zu des Freiherrn von Eichendorff romantischer Geschichte „Die Glücksritter“; auch der hier ausnahmsweise verwendete große Druck mit seinen klobigen Buchstaben tut dem Zauber und der Eleganz der Erzählung Abbruch.

Dagegen ist die Ausgabe von E. T. A. Hoffmanns Märchen „Klein Zaches, genannt Zinnober“ wieder rundum gelungen. Die skurrile Geschichte vom häßlichen kleinen Wurzelmann, der es mit dem Beistand einer guten Fee unter höchst merkwürdigen Umständen zum Minister bringt, stellt freilich an den jungen Leser einige Ansprüche, sowohl von der Diktion her als auch im Hinblick auf seine Fähigkeit, den sprühenden Witz und die funkelnde Ironie recht zu würdigen, mit denen der Gespensterhoffmann seine phantastischen Märchen zu würzen pflegte.

O. P.