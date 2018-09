Die VW-Aktionäre können sich freuen: Er läuft und läuft und läuft...

Jedesmal, wenn in den vergangenen Jahren Heinz Nordhoff den Jahresabschluß seines Unternehmens mit dem Hinweis erläuterte, das vergangene Jahr sei das „bisher beste VW-Jahr“ gewesen, fragten sich die Beobachter, ob die jeweils erzielten Rekorde denn überhaupt noch zu überbieten seien. Nun, Nordhoff hat es wieder geschafft: 1964 war ein neues „bestes Jahr“.

Alle Rekorde wurden gebrochen. Das Unternehmen hat 1,4 Millionen Volkswagen gebaut, 200 000 mehr als 1963. 520 000 Volkswagen wurden in der Bundesrepublik verkauft, der Rest ging in den Export – davon allein 300 000 in die USA. Der Umsatz wird an 8 Milliarden Mark herankommen (gegenüber 6,8 Milliarden Mark im letzten Jahr). Durch den Neubau des Werkes Emden, die Beteiligung an der Auto-Union und den Ausbau der Produktionsstätten in Mexiko, Brasilien, Südafrika und Australien wurden die Voraussetzungen für eine weitere Expansion geschaffen.

Noch ein Rekord verdient festgehalten zu werden: die Tatsache, daß VW die Öffentlichkeit bereits fünf Wochen vor dem Ende des Geschäftsjahres über die wichtigsten Ergebnisse von 1964 unterrichtet. Die amerikanische Methode, vor den Aktionären frühzeitig und offenherzig Rechenschaft abzulegen, scheint erfreulicherweise bei uns Schule zu machen.

Schade nur, daß Nordhoff dem amerikanischen Vorbild nicht konsequent gefolgt ist – und den wirklichen Gewinn seines Unternehmens genannt hat. Er ist (natürlich) ebenfalls ein Rekord: der höchste Gewinn, den jemals ein deutsches Industrieunternehmen erzielt hat. Analytiker schätzen ihn auf etwa 400 Millionen Mark. Auf jede VW-Aktie dürfte ein Gewinn von 65 bis 70 Mark kommen. Kein „Wunder, daß man sich an den Börsen Hoffnung macht, Nordhoff werde bei der Dividende wieder zwei Prozent zulegen, seinen Aktionären also 18 Mark pro Aktie zahlen. Ihm bliebe dann immer noch genug Geld in der Kasse, um vielleicht im nächsten Jahr wieder mit Rekorden aufwarten zu können. st.