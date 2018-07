Inhalt Seite 1 — Nur wer vom Trinkgeld lebt... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Nina Grunenberg

Trinkgeld ist Ehrensache. Am Tip entscheide sich, wer ein Herr (oder eine Dame) ist und wer das Leben kennt. Wer sich das Trinkgeldgeben überlegt, beweist nur, daß er noch nie auf eines gewartet hat. Und wer der Meinung ist, ein imposanter Ober würde durch ein Trinkgeld entehrt, hat noch nie gesehen, wie dieser Mann am Abend seine Tips zählt. Für ihn und seine Kollegen in den Dienstleistungsgewerben ist Trinkgeld die selbstverständlichste Sache von der Welt – im Prinzip, was nicht ausschließt, daß Trinkgeldempfänger über traurige Erfahrungen klagen.

„Bei einem normalen Kellner gibt jeder sechste Gast etwas“, sagt Fred, Kellner in einem kölschen Traditionslokal. Fred allerdings gehört nicht zum Durchschnitt, er bekommt viel mehr. Zum Teil mag es an seinem Publikum liegen: In Köln ist bekanntlich „der schönste Platz immer an der Theke“. Und Leute, die trinken, sind nicht kleinlich, sondern verständnisvoll. „Du bes jo och keene Hunk, du muß jo och läwe“, sagt der Kölner, wenn er die Rechnung großzügig nach oben aufrundet.

Fred verläßt sich aber nicht auf den Zufall und die Laune seiner Gäste. Er ist einer der ganz wenigen, die keinen Zweifel daran lassen, daß sie mit Leib und Seele Kellner sind. Und darüber kann auch kein Zweifel bestehen – er weiß, was er wert ist.

Wer einmal bei Fred war, läßt sich nur noch von ihm bedienen, selbst wenn er an der Theke warten muß, bis im Revier seines Lieblingskellners ein Platz frei wird. Fred hat seine Vorteile: Wenn es sein muß, animiert er den Küchenchef mit einem Korn und einem Kölsch. Dann ist das Essen schneller da. Er sammelt Witze für seine Freunde und tröstet sie, wenn der Haussegen schief hängt. Er weiß, wann er schweigen muß, und das Wohl seiner Gäste ist ihm heilig. Ein Tor, wer Freds Fürsorge nur mit den obligatorischen zehn Prozent vergilt: Ein guter Dienst verlangt einen guten Tip.

„Ich könnte auch anders“, deutet Fred diskret an. „Ich muß mich eben verkaufen. Denn ein Kellner ist sein eigener Unternehmer.“

Der Lohn eines Kellners richtet sich nach seinem Umsatz: Die zehn Prozent, die der Gast für die Bedienung bezahlt, gehören ihm. Der Wirt trägt nur die Hälfte der Sozialabgaben seiner Angestellten. Der Bedienungsaufschlag wurde in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt, nach einem Streik der Berliner Kellner. Sie stürmten für alle Leidensgenossen die Barrikaden. Bis dahin waren sie nicht nur von der Gunst des Gastes, sondern auch von der des Zahlkellners abhängig gewesen.