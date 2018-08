Nicht mehr Planerfüllung, sondern rentable Produktion und Bedarfsdeckung sollen künftig oberstes Ziel der tschechoslowakischen Industrie sein. Mit einer umfassenden Reform, die mit Beginn des kommenden Jahres anlaufen soll, will die Tschechoslowakei ihre Wirtschaft auf eine neue Basis stellen. Wie in Prag erklärt wurde, handelt es sich dabei um die tiefgreifendste und grundsätzlichste Veränderung der tschechoslowakischen Wirtschaft seit ihrer Verstaatlichung.

Tatsächlich sind sowohl für die Industrie als auch für Handel und Kreditwirtschaft Neuerungen in Vorbereitung, die weitgehend den in der Vergangenheit von den östlichen Machthabern so viel geschmähten „kapitalistischen Methoden“ entsprechen. An Stelle der bisher absoluten, zentralen Planung sollen in Zukunft weitgehend Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit der einzelnen Unternehmen treten. Leistungsprinzip, Rentabilität und Wettbewerb sollen in Zukunft die Grundlagen der Produktion bilden.

Die Eigeninitiative soll durch materielle Anreize gefördert werden. Jeder Produktionsbetrieb soll ein wirtschaftliches Interesse daran bekommen, seine Erzeugung weiter zu entwickeln und laufend die Qualität zu verbessern. Da jedes Unternehmen in Zukunft nur soviel ausgeben darf, wie es einnimmt, wird sich die Höhe der Prämien an die Arbeiterschaft nach dem Reingewinn richten, der dem Betrieb nach Abzug der Produktions- und Lohnkosten, der Abgaben an den Staat und sonstiger Aufwendungen verbleibt.

Ebenso neu wie dieses Profitdenken ist für ein kommunistisches Land die in Prag programmierte neue Kreditpolitik. Jedes Unternehmen wird sich die Mittel für Modernisierungs- und Rationalisierungsinvestitionen in Zukunft auf dem Kreditweg beschaffen müssen und sowohl für Verzinsung als auch für Rückzahlung aufkommen müssen. Staatliche Gelder werden nur noch für große Entwicklungsinvestitionen bereitgestellt. Allerdings behält sich der Staat die Kontrolle aller Investitionsprojekte vor und will ihre Notwendigkeit und Rentabilität noch strenger prüfen als bisher.

Neu ist auch ein weitgehendes Mitspracherecht der Betriebe in Außenhandelsfragen. Das staatliche Außenhandelsmonopol soll sich im wesentlichen auf die Handelspolitik beschränken, während die Entscheidungen über das Warenangebot von den für den Export produzierenden Betrieben getroffen werden sollen. Von den Unternehmen wird deshalb erwartet, daß sie sich mit Hilfe der im Westen seit langem üblichen Marktforschung und direkten Kontakten über ihre Chancen auf ausländischen Märkten selbst informieren und entscheiden.

Auch für den Handel, dessen Rolle stärker betont wird, sollen künftig mehr die Prinzipien des Wettbewerbs gelten. Ähnlich wie in der Industrie soll der Handel daran interessiert werden, nicht wie bisher nur Umsatznormen zu erfüllen, sondern den Konsumentenbedarf ausreichend und echt zu befriedigen. Die Voraussetzungen dafür werden durch eine Reorganisation der Handelsgesellschaften, durch Gründung von betriebseigenen Spezialgeschäften und so weiter, geschaffen.

In dem offiziellen Prager Kommentar zu dieser Wirtschaftsreform fehlt selbstverständlich jeder Hinweis darauf, daß man hier auf Prinzipien zurückgreift, die seit eh und je zu den wichtigsten Grundlagen des wirtschaftlichen Lebens in der freien Welt gehören. Die Reform allein ist schon ein klares Eingeständnis, daß das kommunistische Wirtschaftssystem versagt hat. Das bisherige System – so heißt es wörtlich – war nicht imstande, den nötigen Anreiz für ein schnelleres Wachstum der Produktion und eine Steigerung der Arbeitsproduktivität zu schaffen. Es war nicht imstande, die nötige technische Weiterentwicklung und die Modernisierung der wichtigen Produktionszweige zu fördern.

Die Neuordnung der tschechoslowakischen Wirtschaft soll nach den Plänen Prags so rechtzeitig durchgeführt werden, daß der 1966 anlaufende neue Fünfjahresplan bereits auf den neuen Grundsätzen aufgebaut werden kann. Dazu werde es allerdings, wie in Prag erklärt wurde, notwendig sein, daß die leitenden Stellungen in allen Bereichen der Wirtschaft mit Leuten besetzt werden, die nicht nur eine entsprechende Vorbildung und hohe fachliche Qualifikation haben, sondern die vor allem bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, klare Entscheidungen zu treffen und auch ein gewisses Risiko zu tragen. Ulrich B. Marker