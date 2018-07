Als Deutscher wie als Franzose sollte man es leicht haben, die angemessene Höhe eines Trinkgeldes, eines pourboire, einzuschätzen: Es müßte eben doch ausreichen dafür, daß sich der damit Beglückte davon „etwas zu trinken“ kaufen kann.

Die Engländer sind solche Verpflichtungen nicht eingegangen, da sie das Trinkgeld schlicht einen Anhang, ein Zusätzliches, kurz und englisch: einen tip nennen.

Dabei wollen es die Zufälle, die wir „Geschichte“ nennen, daß in England einerseits die großzügigsten, also wirklich zu einem kostbaren Getränk ausreichenden Trinkgelder gegeben werden – so großzügig, daß erst durch den Tourismus, also eigentlich nur wegen der Ausländer, die Notwendigkeit entstand, 10 Prozent oder 15 Prozent auf die Rechnung aufzuschlagen; andererseits ist England das Land, in dem es einem am ehesten passieren kann, daß ein Trinkgeld verweigert (oder dem Geizigen ins Gesicht geworfen) wird. So kämpfen Tradition und Moderne.

Der Kampf spielt sich für jeden sichtbar ab, der mit dem Schiff nach England fährt und mit dem Flugzeug zurückfliegt. Da es die Engländer waren, die das Reisen erfunden haben, heißen die guten Reisegeister englisch: Steward und stewardess.

Der altmodische Reisegeist nun, der Schiffs-Steward, darf die höchsten Trinkgelder beanspruchen, die überhaupt (außerhalb von Night Clubs) gezahlt werden: Der Betrag von 10 Schilling pro Reisetag sollte von dem Reisenden, der sich nicht der Verachtung des Stewards aussetzen will, nur wenig unterschritten werden.

Die moderne Reisefee, die Stewardeß eines Flugzeuges, weist auch dann, wenn sie sich (von Amerika herkommend) air hostess nennt, jedes Trinkgeld stolz zurück. Diese mir sehr vernünftig erscheinende Einrichtung, ihre Angestellten so gut zu bezahlen, daß sie auf Trinkgelder stolz verzichten können, haben (meines Wissens) alle nennenswerten Fluggesellschaften der Welt übernommen.

Zwischen Stewards und Stewardessen pendelt der englische Trinkgeld-Alltag. Kupfermünzen (pennies) sind nie gut, Scheine (von 10 Schilling aufwärts) nur in Ausnahmefällen nötig: für Hotelportiers, wenn man ein paar Tage da gewohnt hat; für Kellner nach einer großen, teuren Mahlzeit; für besondere Leistungen (für die oder in Erwartung derer vielleicht auch die hohen Trinkgelder in Nachtlokalen gezahlt werden).