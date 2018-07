NSU baut täglich 480 Wagen

Die NSU Motorenwerke AG, Neckarsulm, die im vergangenen Jahr 321 Millionen Mark umsetzten, haben bislang im Jahr 1964 eine rund zehnprozentige Umsatzzunahme zu verzeichnen. Die Exportumsätze konnten wegen der Wirtschaftsmaßnahmen Italiens nur knapp behauptet werden. Zur Zeit stellt NSU täglich 480 Wagen her, am Ende des Jahres sollen täglich 500 Autos vom Band laufen. Für 1965 sind Investitionen in Höhe von 50 Millionen Mark vorgesehen, von denen man 30 Millionen über verdiente Abschreibungen zu finanzieren hofft. Die gemeinsame Entwicklungsgesellschaft mit Citroën ist „immer noch in Gründung begriffen“, heißt es im Aktionärsbrief.

Frisia wieder ohne Gewinn?

In einem Rundschreiben informiert die Erdölwerke Frisia Aktiengesellschaft, Emden, ihre Aktionäre über den Verlauf der Hauptversammlung und die Marktverhältnisse am Heizölmarkt. Die Frisia bestätigt, daß sie vor allem Anschluß an einen Rohölproduzenten sucht, der nicht nur die Lieferung von Rohöl sicherstellt, sondern sich auch intensiv durch Beratung im technischen Bereich am Unternehmen interessiert. Störungen in der Reformeranlage, Erlöseinbußen im Heizölgeschäft und Kostensteigerungen haben die Ertragssituation in erheblichem Umfang belastet, berichtet die Frisia. Nach unseren Schätzungen bedeutet das, daß die Gesellschaft, die 1963 einen „echten“ Jahresgewinn von 3 Millionen Mark erzielte, 1964 wohl ohne Gewinn abschließen wird.

Leon Weiss wird Schuhe verkaufen

Die Uhren-Weiss AG., Frankfurt, deren Hauptaktionär heute der Münchner Bankier Rudolf Mundmann ist, soll in eine GmbH umgewandelt werden. Der alte Firmenname wird nach dem Weihnachtsgeschäft geändert werden. Leon Lipot Weiss, der Gründer der Aktiengesellschaft, der seine Aktien an Mundmann verkauft hat und seinerzeit aus dem Vorstand ausscheiden mußte, will weiter „im business“ bleiben. Aber diesmal in einer ganz anderen Branche. Er wird in Zukunft Schuhe verkaufen. Die neu gegründete Firma soll Schuh-Weiss heißen.

Siemens verdiente mehr als erwartet

Der Siemens-Konzern hat seinen Umsatz im Geschäftsjahr 1963/64, das Ende September ablief, um rund zehn Prozent auf rund 6,45 Milliarden Mark erhöhen können. Der Export der inländischen Gesellschaften erreichte 1,25 Milliarden Mark. Die Ertragslage habe sich „besser als erwartet“ entwickelt, berichtet der Vorstand in einem Aktionärsbrief.