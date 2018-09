Inhalt Seite 1 — Utopia mit Fehlern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hans-Joachim Lieber und Karl-Heinz Ruffmann (Herausgeber): Der Sowjetkommunismus, Dokumente Bd. 2; Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln; 664 Seiten, 26,– DM.

Im Mittelpunkt der Dokumentation, die mit dem vorliegenden Band abgeschlossen wird, steht das Verhältnis von Theorie und Praxis im sowjetischen Kommunismus. Der erste Band (DIE ZEIT Nr. 48/1963) stellte das politischideologische Programm dar; der zweite zeigt die „Ideologie in Aktion“, die Umsetzung der Theorien in die gesellschaftliche und politische Wirklichkeit. Wie sich die marxistische Ideologie den Verhältnissen in Rußland anpassen mußte, bewies der erste Band; umgekehrt belegt nun der zweite die Wirkungen der ideologischen Lehren im heutigen Rußland.

Wer die oft gestellte Frage auflösen will, ob Kommunisten „Idealpolitik“ oder „Realpolitik“ machen, muß Machiavelli um Rat fragen. Denn wie für den großen Italiener ist auch für den Kommunisten die Macht die einzige unantastbare Größe seiner Politik. Wo seine Macht gefestigt ist, erweist sich der Kommunismus als doktrinär, wo er hingegen um die Macht noch kämpfen muß oder wo sie ihm zu entgleiten droht, ist er erstaunlich anpassungsbereit. Ein Vergleich der sowjetischen Innen- und Außenpolitik enthüllt das. Im Innern der Sowjetunion, wo die Kommunisten einen abgeschlossenen Machtbereich relativ leicht überblicken und handhaben können, ist die Wirklichkeit von den Forderungen des Marxismus-Leninismus längst stärker durchgedrungen als in den auswärtigen Beziehungen, besonders zu nichtkommunistischen Staaten.

Nachdem sich Lenins und Trotzkis Prophezeiung, der Russischen Revolution werde die sozialistische Weltrevolution unmittelbar folgen, als falsch erwiesen hatte, schwenkte die sowjetische Außenpolitik immer mehr auf die Bahnen traditioneller russischer Diplomatie ein. Sie suchte Anerkennung und Verbündete unter Staaten, deren Gesellschaftsform sie verabscheuen mußte. Dabei wurden besonders in der Politik gegenüber Deutschland und Polen konservative Züge sichtbar, die auf der Linie alter Interessenpolitik lagen: Rapallo und der Pakt mit Hitler hätten auch dem Zarenreich alle Ehre gemacht.

Alexander Korab, der den Abschnitt Außenpolitik bearbeitet hat, spricht von einem dauernden „Dualismus zwischen weltrevolutionären Zielen und Geboten der Staatsraison“ in der Sowjetunion, ohne daß sich bisher ein Übergewicht der einen oder der anderen Richtung feststellen lasse. Wenn überhaupt ein Gebiet der sowjetischen Politik der Zwangsjacke der Ideologie entschlüpfen kann, so am ehesten die Außenpolitik. Einst galt sie noch als eine „Fortsetzung der Innenpolitik“, heute spricht man ihr schon „einen selbständigen Charakter“ zu, der sie „von anderen Arten der staatlichen Tätigkeit unterscheidet.“ Eine in zwei mächtige Lager geteilte Welt erlaubt kaum mehr orthodoxe Radikalkuren, sondern verlangt nicht selten Zugeständnisse auf Kosten der ideologischen Reinheit.

Der größere Teil des vorliegenden Bandes befaßt sich mit der sowjetischen Innenpolitik. Die Leitmotive finden sich schon im ersten Kapitel, das der Gesellschaftspolitik gewidmet ist. Paradoxerweise fällt gerade der Partei und dem Staat, die beide im Endzustand des Kommunismus überflüssig werden sollen, auf dem Weg zum Kommunismus die Hauptrolle zu. „Die Partei“, so liest man im Statut der Kommunistischen Partei der Sowjetunion von 1961, „ist die höchste Form der gesellschaftlich politischen Organisation, die führende Kraft der Sowjetgesellschaft.“ Eine Partei, die sich also nicht als Teilgruppierung, sondern als Vollstrecker aller geschichtlichen Logik versteht, muß zu jedem Eingriff in das soziale und private Leben berechtigt sein.

Der gemeinsame Nenner aller Eingriffe ist die „Vergesellschaftung“. In der Rechtspolitik (bearbeitet von Horst Bahro) hat das sowjetische Strafrecht die individuelle Schuld seit jeher hinter der Frage der Sozialgefährlichkeit zurückgestellt, die Abschreckung ist wichtiger als die Sühne. Um auch noch jene zu belangen, die nur „moralisches Unrecht“ begangen haben, hat man eine raffinierte Gerichtsverfassung ausgeklügelt. In den Kameradschaftsgerichten werden Verfehlungen getadelt, die unterhalb der Schuld im kriminellen Sinn liegen. – In der Wehrpolitik (Gerhard Ritter) hat die gesellschaftliche Ausrichtung immerhin den Primat der Politik über die Militärs gesichert, ein Vorzug, der in einem permanent revolutionären System wie dem kommunistischen auffällt. In Lenin und Trotzki fand Clausewitz bessere Schüler als je unter senen Landsleuten.