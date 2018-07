Reinhold Braun: Narben. Geschlagen – gefangen – geflohen; J. F. Lehmanns Verlag, München; 323 Seiten, 21,– DM.

In jenen Jahren, in denen jeder zweite Europäer seine Odyssee erlebte, floh der Kriegsgefangene Braun aus dem Sammellager Foscani quer durch Rumänien und Ungarn. Als Student in Würzburg schrieb er 1946 seine Erlebnisse auf, die er damals noch für außerordentlich halten mochte; fast zwanzig Jahre später, als promovierter Arzt und reifer Mann, publiziert er die unbearbeiteten Blätter unter einem dramatischen Titel. Nichts an diesem Vorgang, an den Erlebnissen dieser Flucht ist bemerkenswert, der haßvolle Unterton jedoch, mit dem sie geschildert werden, verdient Aufmerksamkeit. In der Veröffentlichung dieser ursprünglich privaten Aufzeichnungen liegt ein verstecktes Bekenntnis, ein Akt des national gemeinten heimlichen Widerstandes, eine Glorifizierung damaliger Gesinnung.

Da ist von der „Abwehr der heranstampfenden erdfarbenen Horden“ die Rede, vom „Rückzug in die erbarmungslos gegeißelte Heimat“, von der „peitschenden Phrase der Kollektivschuld“, von „Schlamm, Schmutz und Auswurf, die sich am heiligsten Gut des Volkes vergingen“, wobei eine kulturelle Veranstaltung im russischen Lager gemeint ist, und daß den Geflohenen in Ungarn, der fiebernd mit einer Alraune in der Hand im Schafstall einschläft, „dunkle Zauberkräfte der Natur“ geheilt haben sollen, macht nachdenklich, der Verfasser ist immerhin Mediziner.

In Büchern dieser Art, fast unbemerkt von der literarischen Welt, kündigt sich das Erwachen eines unheimlichen Deutschlands an, ein Alptraum für alle, die diesen Irrweg 1945 für überstanden hielten. Symptomatisch für diese Entwicklung: Das Manuskript fand einen Verlag, mit dessen Namen sich peinliche Erinnerungen verbinden. Neben der Medizin pflegte nämlich J. F. Lehmann seit jeher Germanentum und Ahnenerbe, Wikingertum und Rassenwahn, nach 1933 erschien die für jeden Nationalsozialisten verbindliche Rassenlehre von Günther in diesem Verlag, der sich heute verblüffenderweise nicht scheut, mit Titeln wie „Panzer im Brennpunkt der Fronten“ oder „Die alten Adler“ Traditionen weiterzuführen. Aus welchem Grunde also mag der Verlag die Geschichte dieser Flucht veröffentlicht haben, die sich weder durch Kühnheit noch durch Abenteuerlichkeit auszeichnet, verglichen mit vielfältig bezeugten und beschriebenen Erlebnissen ähnlicher Art? Wir fürchten, es handelt sich einzig darum, vernarbte Wunden aufzureißen.

Hannsferdinand Döbler